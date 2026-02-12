ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.46
usd:
319.83
bux:
0
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Észtországban egészen extrém közlekedési útvonalat nyitottak. A befagyott Balti-tengeren Saaremaa és Hiiumaa szigete között most autóval is át lehet kelni egy 20 kilométer hosszú jeges útvonalon, amelyet a kormány ideiglenesen közúttá minősített.
Nyitókép: Ian Forsyth/Getty Images

Autóút nyílt a befagyott tengeren – videó

Infostart

Tilos használni a biztonsági övet és csak bizonyos sebességtartományban lehet közlekedni, különben az autó rezonanciája megrepesztheti a jeget – figyelmeztettek az észt hatóságok.

Észtországban Saaremaa és Hiiumaa szigete között most autóval is át lehet kelni a Balti-tenger jegén. A kormány ugyanis ideiglenesen közúttá minősített egy 20 kilométer hosszú útvonalat - írja a hvg.hu.

Az út megnyitására nyolc év után először volt lehetőség, mert a jég vastagsága elérte a biztonságosnak tartott legalább 24 centimétert – írja a Guardian. Ennek ellenére ez továbbra is természetes jég, ezért a hatóságok éjjel-nappal figyelik az állapotát. A kockázat így is valós: ha valaki nem követi az előírásokat, az autó alatt szó szerint megnyílhat a tenger.

A szabályok közé tartozik, hogy szigorúan tilos a biztonsági öv használata, és az ajtókat sem szabad bezárni. Ha ugyanis beszakad a jég, másodpercek dönthetnek arról, hogy sikerül-e kijutni a kocsiból.

A sebesség sem mindegy: vagy nagyon lassan (25 km/h alatt), vagy 40–70 km/h között szabad haladni. A kettő közötti tartományt tiltják, mert ezen a tempón az autó olyan rezonanciát kelt, amely megrepesztheti a jeget. Megállni sem ajánlott, mert ez növeli a beszakadás esélyét, az autók között pedig legalább 250 méter követési távolságot kell tartani.

Kezdőlap    Külföld    Autóút nyílt a befagyott tengeren – videó

észtország

balti-tenger

jeges út

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiélezett élmezőny a Fizz Ligában: rangadók sora jön a 22. fordulóban

Kiélezett élmezőny a Fizz Ligában: rangadók sora jön a 22. fordulóban

A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 07:05
Sztrájkol Európa legnagyobb légitársasága
2026. február 12. 06:00
Szakértők: Oroszország a szuverenitásával fizethet Kínának
×
×
×
×