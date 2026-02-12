Autóút nyílt a befagyott tengeren – videó

Észtországban Saaremaa és Hiiumaa szigete között most autóval is át lehet kelni a Balti-tenger jegén. A kormány ugyanis ideiglenesen közúttá minősített egy 20 kilométer hosszú útvonalat - írja a hvg.hu.

Az út megnyitására nyolc év után először volt lehetőség, mert a jég vastagsága elérte a biztonságosnak tartott legalább 24 centimétert – írja a Guardian. Ennek ellenére ez továbbra is természetes jég, ezért a hatóságok éjjel-nappal figyelik az állapotát. A kockázat így is valós: ha valaki nem követi az előírásokat, az autó alatt szó szerint megnyílhat a tenger.

A szabályok közé tartozik, hogy szigorúan tilos a biztonsági öv használata, és az ajtókat sem szabad bezárni. Ha ugyanis beszakad a jég, másodpercek dönthetnek arról, hogy sikerül-e kijutni a kocsiból.

A sebesség sem mindegy: vagy nagyon lassan (25 km/h alatt), vagy 40–70 km/h között szabad haladni. A kettő közötti tartományt tiltják, mert ezen a tempón az autó olyan rezonanciát kelt, amely megrepesztheti a jeget. Megállni sem ajánlott, mert ez növeli a beszakadás esélyét, az autók között pedig legalább 250 méter követési távolságot kell tartani.