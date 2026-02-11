Őrizetbe vett a thaiföldi rendőrség szerdán egy fegyveres támadót, aki túszul ejtett diákokat és tanárokat az ország déli részén fekvő Szongkla tartomány egyik iskolájában – közölték a helyi hatóságok. A rendőrség később hozzátette: minden túszt kiszabadítottak.

„Az elkövetőt elfogták” – közölte Vicsian Szobun, a helyi rendőrség helyettes vezetője. A hatóságok pedig a közösségi médiában arról számoltak be, hogy a 18 éves férfi a tanítás vége előtt hatolt be a Szongkla tartománybeli, Patongpratankirivat nevű iskola épületébe, és több lövést leadott.

A támadásban legkevesebb hárman megsebesültek

– írta a Reuters hírügynökség rendőrségi forrásra hivatkozva. A rendőrség különleges műveleti egysége lezárta az iskola környékét.

Thaiföldön korábban is előfordultak hasonló erőszakos támadások. 2022-ben az ország keleti részén egy volt rendőr fegyverrel és késsel támadt emberekre egy óvodában, és meggyilkolt 36 embert, köztük 22 gyereket.