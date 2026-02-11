ARÉNA - PODCASTOK
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Fegyveres iskolai túszejtőt sikerült elfogni Thaiföldön

Infostart / MTI

A férfi tanárokat és diákokat ejtett túszul egy iskolában. A támadásban többen is megsérültek.

Őrizetbe vett a thaiföldi rendőrség szerdán egy fegyveres támadót, aki túszul ejtett diákokat és tanárokat az ország déli részén fekvő Szongkla tartomány egyik iskolájában – közölték a helyi hatóságok. A rendőrség később hozzátette: minden túszt kiszabadítottak.

„Az elkövetőt elfogták” – közölte Vicsian Szobun, a helyi rendőrség helyettes vezetője. A hatóságok pedig a közösségi médiában arról számoltak be, hogy a 18 éves férfi a tanítás vége előtt hatolt be a Szongkla tartománybeli, Patongpratankirivat nevű iskola épületébe, és több lövést leadott.

A támadásban legkevesebb hárman megsebesültek

– írta a Reuters hírügynökség rendőrségi forrásra hivatkozva. A rendőrség különleges műveleti egysége lezárta az iskola környékét.

Thaiföldön korábban is előfordultak hasonló erőszakos támadások. 2022-ben az ország keleti részén egy volt rendőr fegyverrel és késsel támadt emberekre egy óvodában, és meggyilkolt 36 embert, köztük 22 gyereket.

Kezdőlap    Külföld    Fegyveres iskolai túszejtőt sikerült elfogni Thaiföldön

inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
