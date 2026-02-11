Erdogan átalakította a kormányát, az ellenzék háborog

„A kinevezés nem leplezett jutalom a pártunk ellen hozott intézkedéseiért” – jelentette ki az X-en a Köztársasági Néppárt (CHP) elnökhelyettese, Gül Ciftci.

Az új igazságügyi miniszter – aki Yilmaz Tuncot váltja a tárca élén – 2024-ben került az isztambuli ügyészség élére, tisztségében pedig egyebek között több mint kétezer év börtönbüntetést kért a város bebörtönzött ellenzéki polgármesterére, a tavaly március óta börtönben lévő Ekrem Imamoglura korrupciós vádak miatt. A vádakat Imamoglu és pártja, a CHP politikailag motiváltnak nevezte.

A szerdai bejelentés szerint Erdogan felmentette tisztségéből Ali Yerlikaya belügyminisztert is, a tárca új vezetőjévé pedig Mustafa Ciftcit, Erzerum kormányzóját nevezte ki.

A kormányátalakítást Ankara nem indokolta.