Uniós szabályt sért a Meta az EU szerint

Brüsszeli közleményében az Európai Bizottság közölte, hogy december elején indított trösztellenes vizsgálatának ideiglenes megállapításai szerint a Meta megsértette az EU vonatkozó szabályait azzal, hogy kizárja a harmadik féltől származó mesterségesintelligencia-asszisztenseket a WhatsAppon keresztüli hozzáférésből és a felhasználókkal való interakcióból.

Emlékezettek: a Meta 2025 októberében bejelentett új politikája megtiltja az MI-szolgáltatók számára, hogy olyan eszközt használjanak, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a WhatsAppon, a „WhatsApp üzleti megoldáson” keresztül kommunikáljanak az ügyfelekkel, ha az MI az elsődleges kínált szolgáltatás. Ezen politika eredményeként január 15. óta a WhatsAppon elérhető egyetlen mesterséges intelligencia asszisztens a Meta saját eszköze, a Meta AI, míg a versenytársakat kizárták – hívták fel a figyelmet.

Az uniós bizottság közölte: vizsgálatai szerint a Meta valószínűleg domináns pozícióval rendelkezik az Európai Gazdasági Térség piacán a fogyasztói kommunikációs alkalmazások terén, nevezetesen a WhatsAppon keresztül. A Meta valószínűleg visszaél ezzel a domináns pozícióval azáltal, hogy megtagadja a WhatsApphoz való hozzáférést más vállalkozásoktól, beleértve a harmadik féltől származó MI-asszisztenseket is – írták.

Mivel az Európai Bizottság úgy véli, hogy a WhatsApp fontos platform ahhoz, hogy az általános célú MI-asszisztensek elérjék a fogyasztókat, sürgős szükség van védintézkedésekre a verseny súlyos és helyrehozhatatlan károsodásának kockázata miatt – közölték.

„A Meta magatartása azzal a kockázattal jár, hogy megakadályozza a versenytársak belépését vagy terjeszkedését a MI-asszisztensek gyorsan növekvő piacára” – fogalmaztak.

A brüsszeli testület arról is tájékoztatott, hogy mivel ez a szabályozási változás vélhetően sérti az uniós versenyszabályokat, ideiglenes intézkedéseket kíván bevezetni annak megakadályozására, hogy az intézkedés súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozzon a piacon.