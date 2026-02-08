ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hajók közlekednek a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az ománi Haszabból nézve 2025. június 24-én. Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi-szoros lezárására vonatkozó intézkedést, miután az Egyesült Államok 2025. június 22-én csapást mért Irán három kulcsfontosságú nukleáris létesítményére.
Nyitókép: Ali Haider

Az iráni külügyminiszter reméli

Infostart / MTI

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy reméli, hamarosan folytathatják a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

Pénteken Ománban találkoztak az amerikai és az iráni küldöttek, ez volt az első megbeszélés azóta, hogy az amerikaiak tavaly júniusban iráni nukleáris létesítményeket bombáztak.

Mindkét fél pozitívnak ítélte a találkozót, amelyen Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vett. Irán azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem adja fel korábbi politikáját. Az Egyesült Államok, amely jelentős haditengerészeti erőt telepített a Perzsa-öbölbe, ugyanakkor megerősítette az iráni olajszektorra vonatkozó szankcióit, és további vámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek továbbra is kereskednek Teheránnal.

Egy másik határozott amerikai üzenetként

Steve Witkoff szombaton ellátogatott az Abraham Lincoln fedélzetére, az öbölben állomásozó amerikai haditengerészet zászlóshajójára.

Brad Cooper altengernagy, az amerikai haditengerészet közel-keleti műveleteinek parancsnoka és Kushner a látogatás során üdvözölte a tengerészeket és a fegyveres erőket, akik „Trump elnök béke és erő üzenetét védik”.

Donald Trump többször is fenyegetett katonai beavatkozással Iránban, először a hatalom által januárban a tiltakozó mozgalom ellen végrehajtott véres megtorlás miatt, majd azért, hogy Teheránt rávegye egy sor amerikai követelés elfogadására, különösen a nukleáris programját illetően.

Trump az ománi találkozó után „nagyon jó” tárgyalásokról számolt be, és kijelentette, hogy azok "a jövő hét elején" folytatódnak.

Az iráni diplomácia vezetője, aki a tárgyalások nagyon jó légköréről számolt be, szombaton jó kezdetről beszélt, és elmondta: Washingtonnal megállapodtak abban, hogy hamarosan újabb tárgyalási fordulót tartanak.

Aragcsi az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak beszámolt egy „kézfogásról” az amerikai delegáció tagjaival, de úgy vélte, hogy „még hosszú út áll előttünk a bizalom kiépítése érdekében”, és emlékeztetett az Iszlám Köztársaság által képviselt politika határaira.

Megerősítette Teherán elidegeníthetetlen jogára a nukleáris dúsításra, egyben hozzátette: kész egy olyan megállapodásra, amely „megnyugtatja” az Egyesült Államokat ebben a kérdésben.

Megismételte azt is, hogy Irán ballisztikai képességeinek kérdése „soha nem lehet tárgyalási alap, mert ez védelmi kérdés”.

Kezdőlap    Külföld    Az iráni külügyminiszter reméli

tárgyalás

irán

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját

Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját
Február közepétől ideiglenesen búcsút int a látogatóknak az ország egyik legkülönlegesebb barlangja, az aggteleki Rákóczi-barlang; nagyszabású beruházás indul. Megújulnak az acélszerkezetek, a járófelületek és az elektromos berendezések, de speciális nyílászárókat is elhelyeznek az ott élő denevéreknek is.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a japán miniszter: Jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?

Megszólalt a japán miniszter: Jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?

Japánnak "szakszerű" megközelítést kell alkalmaznia, ha hatalmas devizatartalékait kiadások és adócsökkentések finanszírozására akarja felhasználni – jelentette be vasárnap Katajama Szacuki pénzügyminiszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Schobert Norbi kifakadt: ilyen éttermi árakra azért még ő sem számított!

Schobert Norbi kifakadt: ilyen éttermi árakra azért még ő sem számított!

Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's governing party projected to win snap election majority

Japan's governing party projected to win snap election majority

A coalition led by current Prime Minister Sanae Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to media projections after polls closed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 13:50
Az orosz agresszió fenyegetés, ezért a NATO-nak készülnie kell - mondta a francia vezérkari főnök
2026. február 8. 12:07
Átléphetnek Volodimir Zelenszkij feje felett az oroszok és az amerikaiak
×
×
×
×