Power of nature. Real huge avalanche comes from a big mountain (Shkhara, 5,193 m), Caucasus, Kabardino-Balkaria, Bezengi region, Russia
Nyitókép: Lysogor/Getty Images

Lavinák sodortak el síelőket Észak-Olaszországban

Infostart / MTI

Két lavina sodort el szombaton síelőket Észak-Olaszországban, a baleseteknek halálos áldozata is volt – közölték a helyi hatóságok.

Az egyik lavina szombaton dél körül zúdult le a hegyoldalon a Lombardia tartománybeli Valtellina közelében fekvő Albossaggiánál, és három síelőt temetett maga alá. A helyszínen dolgozó mentőalakulatok közlése szerint egyikük életét vesztette, egy síelő után után még folyik a kutatás, a harmadiknak viszont sikerült kiszabadulnia a hótömeg alól, és életben van.

A másik lavina kora délután sodort el négy sífutót Trento tartományban, Bellamonte közelében, Forte Busónál. Mindegyiküket élve sikerült kimenteni. A mentők közlése szerint az egyik síelőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, és egy másiknak is súlyosak voltak a sérülései, két sífutó viszont csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

