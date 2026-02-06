ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek
Egy fotó a Gázai övezetből sérült, összedőlt épületekkel.
Nyitókép: Unsplash

Izraeli szélsőségesek próbáltak meg behatolni a Gázai övezetbe

Infostart / MTI

A szélsőséges nacionalista telepesek azért akartak belépni a katonai ellenőrzés alatt álló zónába, hogy újraalapítsák az ott felszámolt településeket, ez azonban veszélyes és megzavarhatja a hadsereg tevékenységét, így a katonák feltartóztatták őket.

Szélsőséges izraeli telepesek megpróbáltak behatolni a Gázai övezetbe csütörtökön, de az izraeli hadsereg feltartóztatta őket.

A buszokkal a Gázai övezet északi határához érkező jobboldali aktivisták megrohamozták a határkerítést Izrael felől. Hét különböző ponton próbálták áttörni a kerítést, de a helyszínre vezényelt katonáknak sikerült többségüket megállítaniuk. Az összecsapások során egy katona megsérült, és legalább egy rendbontót őrizetbe vettek.

Később egyfajta „kompromisszumként” a hadsereg beleegyezett abba, hogy az aktivisták az éjszakát a határ közelében, a Fekete Nyíl emlékműnél töltsék. A hadsereg és a rendőrség jelentős erőkkel készül a terület biztosítására.

Az IDF közlése szerint az övezeten belül is tartóztattak fel civileket a hadsereg pufferzónájában, majd visszavitték őket Izraelbe, és további kihallgatás céljából átadták őket a rendőrségnek.

Az ultranacionalista Nahala telepesszervezet több száz aktivistája tüntetett a gázai határnál, amelyet a hadsereg zárt katonai övezetté nyilvánított. Állításuk szerint aktivistáik azért lépték át a határt, hogy fákat ültessenek a Gázai övezetben az Izrael 2005-ös egyoldalú kivonulása során teljesen felszámolt települések újjáalapítására irányuló törekvéseik részeként.

„A határzóna megközelítése és az oda való belépés veszélyes, és megzavarja a térségben tevékenykedő biztonsági erők munkáját” – hangsúlyozta közleményében a hadsereg. „Elítélünk minden olyan tevékenységet, amely elvonja a parancsnokok és a harcoló katonák figyelmét a védekezési és terrorellenes feladatokról” – tették hozzá.

A gázai határkerítés izraeli oldala jelenleg egyes szakaszokon nem teljesen biztosított, mivel a hadsereg egységei jelenleg jelentős erőkkel az övezeten belül, mélyebben állomásoznak. A háború kezdete óta izraeli civilek több alkalommal is megpróbáltak belépni Gázába, gyakran olyan telepespárti aktivisták, akik Izrael egykori, az övezetben működő közösségeit kívánják visszaállítani.

