ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.94
usd:
319.91
bux:
129778.03
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által közreadott képen Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára beszél a párt központi bizottság ülésének negyedik napján Phenjanban 2021. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Az ENSZ engedett Észak-Korea kapcsán

Infostart / MTI

Mentesített az Észak-Korea elleni szankciók alól az ENSZ több humanitárius segélyezési projektet – közölték pénteken Szöulban diplomáciai források.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága csütörtökön egyhangúlag támogatta a lépést, amelynek értelmében nagy nemzetközi szervezetek 17 segélyezési projektjét kivonják a büntetőintézkedések hatálya alól. A szóban forgó projektek megvalósítása 2025 első fele óta van függőben.

Phenjan atomprogramja miatt az ENSZ 2006-ban fogadta el 1718-as számú határozatát, amely alapján tiltott a fegyverek, az üzemanyag és egyéb árucikkek, beleértve a segélycsomagok bevitele Észak-Koreába, ahol a gazdaság évek óta hanyatlik, és krónikus az élelmiszerhiány. A szankciók részleges feloldása nyomán élelmiszercsomagok, egészségügyi felszerelések és víztisztító berendezések érkezhetnek a világtól elzárkózó kommunista diktatúrába.

A dél-koreai külügyminisztérium egyik tisztségviselője elmondta: Szöul különféle erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy humanitárius segélyek politikai megfontolásoktól mentesen bejuthassanak Észak-Koreába.

„Reméljük, hogy Phenjan pozitívan fogadja majd a szöuli kormány kezdeményezéseit a békés együttélés érdekében” – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Az ENSZ engedett Észak-Korea kapcsán

ensz

észak-korea

szankció

büntetőintézkedések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel. Alekszejevet vádolják a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás, illetve a Szergej Szkripal elleni merénylet megtervezésével is, de a Jevgenyij Prigozsin-féle Wagner-lázadás idején is fontos szerepet játszott. Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián

Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián

A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian general shot several times in Moscow

Russian general shot several times in Moscow

Lt Gen Vladimir Alexeyev is a senior figure in the main directorate of Russia's military general staff.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 16:41
Gálik Zoltán: Lord Mandelsonnak a mostani nem az első ilyen típusú ügye
2026. február 6. 16:30
Nem a kifutóról próbált felszállni egy utasszállító – kép
×
×
×
×