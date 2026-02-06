Az ENSZ engedett Észak-Korea kapcsán

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága csütörtökön egyhangúlag támogatta a lépést, amelynek értelmében nagy nemzetközi szervezetek 17 segélyezési projektjét kivonják a büntetőintézkedések hatálya alól. A szóban forgó projektek megvalósítása 2025 első fele óta van függőben.

Phenjan atomprogramja miatt az ENSZ 2006-ban fogadta el 1718-as számú határozatát, amely alapján tiltott a fegyverek, az üzemanyag és egyéb árucikkek, beleértve a segélycsomagok bevitele Észak-Koreába, ahol a gazdaság évek óta hanyatlik, és krónikus az élelmiszerhiány. A szankciók részleges feloldása nyomán élelmiszercsomagok, egészségügyi felszerelések és víztisztító berendezések érkezhetnek a világtól elzárkózó kommunista diktatúrába.

A dél-koreai külügyminisztérium egyik tisztségviselője elmondta: Szöul különféle erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy humanitárius segélyek politikai megfontolásoktól mentesen bejuthassanak Észak-Koreába.

„Reméljük, hogy Phenjan pozitívan fogadja majd a szöuli kormány kezdeményezéseit a békés együttélés érdekében” – tette hozzá.