2026. február 5. csütörtök
Vitalij Klicsko kijevi polgármester a müncheni biztonságpolitikai konferencián 2023. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Súlyos bejelentést tett Kijev vezetője

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán.

A városi hatóságok közzé tették a nap folyamán az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike Kijev Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületeiben, a Dnyepr keleti partján található.

Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mérvű károkat szenvedett kedden orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább két hónapig elhúzódnak. Hozzátette, hogy a vezetékekből az éritett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be.

A polgármester szerint lehetőség szerint igyekszenek biztosítani a háztömbök áramellátását.

Közölte azt is, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fognak mobil kazánokkal fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki.

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán miközben mélyen fagypont alatti a hőmérséklet , ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyed.

Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
