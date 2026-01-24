ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

Infostart / MTI

Az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

"Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet" – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. "És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.

Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják" – hangsúlyozta Orbán Viktor.

"Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!" – írta a miniszterelnök.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

ukrajna

európai unió

orbán viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, segít-e a nagy havazás a Balaton és a Velencei-tó vízszintjén

Kiderült, segít-e a nagy havazás a Balaton és a Velencei-tó vízszintjén

Az elmúlt hetek havazása nem segít számottevően a Balaton és Velencei-tó vízszintjének emelkedésében – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor szerint az alacsony vízszint miatt a Balaton ökológiájának felborulására lehet számítani.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország szétbombázta Ukrajnát, kiderült, mi lehet a kulcskérdése a béketárgyalásoknak - Háborús híreink szombaton

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, kiderült, mi lehet a kulcskérdése a béketárgyalásoknak - Háborús híreink szombaton

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tegnap megkezdte a legelső háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról. A Fehér Ház "produktívnak" nevezte az egyeztetés első napját, amely ma is folytatódik. Oroszország eközben szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek. A zárt ajtók mögött zajló tárgyalások során biztonsági mechanizmusok és pufferzónák is szóba kerültek, de a legnagyobb kérdésnek továbbra is a Donbász hovatartozása számít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence

Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence

Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes ahead of second day of peace talks

Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes ahead of second day of peace talks

One person died and 23 were injured as trilateral discussions in Abu Dhabi were set to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 09:41
Moszkva nagy szorításba kerül hamarosan
2026. január 24. 08:34
Meghalt a gyermek, akire rátámadt egy cápa
×
×
×
×