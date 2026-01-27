Közeleg a határidő, mindenkit érint, aki brit földre tervez utazni

Friss videójában Kumin Ferenc brit nagykövet azokra a belépési és utazási feltételekre hívja fel a figyelmet, amelyeket a brit hatóságok 2026 elejétől szigorúan ellenőrizni fognak – írja a londoni nagykövetség Facebookon megjelent közlését összefoglalva a Portfolio.

A változások minden magyar állampolgárt érintenek, függetlenül attól, hogy turistaként érkezik, életvitelszerűen az Egyesült Királyságban él, vagy akár brit állampolgársággal is rendelkezik.

A nagykövet külön kiemeli, hogy fokozotta oda kell figyelni

az elektronikus beutazási engedély (ETA) meglétére,

a brit kettősállampolgárok megfelelő úti okmányaira, és

a digitális státusz (settled / pre-settled / eVisa) adatok naprakészen tartására.

Szintén fontos tudnivaló, hogy februártól a légitársaságok és fuvarozók is megtagadhatják a beszállítást, ha az előírások nem teljesülnek.