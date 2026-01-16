Békülésbe kezdett Kína és Kanada

Több termékre vonatkozóan is csökkenti Kínára kivetett vámjait Kanada, erről Mark Carney kanadai kormányfő és Hszi Csin-ping kínai elnök állapodott meg pénteken a Pekingben tartott csúcstalálkozón. A Telex a Reuters alapján arról ír, hogy Kanada hajlandó jelentősen enyhíteni a Kínából importált elektromos autókra, Kína pedig a kanadai repcemagra vonatkozó vámokat csökkenti.

Az értesülés szerint Kanada első körben legfeljebb 49 ezer kínai elektromos autót enged be az országba 6,1 százalékos vámmal. Mark Carney a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalások után azt nem határozta meg, hogy mennyi időre vonatkozik a döntés. Kína a kanadai repcére kivetett mintegy 85 százalékos vámját csökkenti 15 százalékra március 1-jéig a megállapodás szerint.

Mark Carney 2017 óta az első kanadai miniszterelnök, aki a kínai fővárosba látogat. A két ország kapcsolata 2018-ban romlott meg, amikor Kanada az Egyesült Államok kérésére letartóztatott egy vezető tisztségviselőt a kínai Huaweinél, amire válaszul Kína nem sokkal később két kanadai állampolgárt bebörtönzött.

Vámháború

Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök kormánya 2024-ben importvámokat vetett ki a kínai gyártású elektromos járművekre, arra hivatkozva, hogy a kínai gyártók állami támogatássokkal tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak a globális piacon, ami veszélyezteti a kanadai autóipart. Kína tavaly márciusban válaszul több mint 2,6 milliárd dollár értékű kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékre vetett ki vámokat, majd augusztusban a repcemagra is kiterjesztette az intézkedést. A kivetett importvámok miatt 2025-ben 10,4 százalékkal csökkent Kína kanadai árukból származó importja.