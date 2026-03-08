ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 8. vasárnap Zoltán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az NVB tagjai az április 12-i országgyûlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolásán a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén Budapesten 2026. március 7-én.
Nyitókép: Kovács Márton

A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra

Infostart

Lezárult az ajánlóívek leadásának szakasza, a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb statisztikái pedig pontos képet festenek a pártok jelenlegi mozgósítási erejéről. Míg a nagy formációk több tízezer érvényes ajánlást tudtak felmutatni, addig a kisebb szervezeteknél a puszta matematikai túlélés a tét.

Az adatok alapján kirajzolódik egy világos sorrend az érvényes ajánlások száma szerint, ami egyben a pártok aktivistahálózatának hatékonyságát is tükrözi.

Az aláírásgyűjtési rangsor élmezőnye

A legtöbb érvényes ajánlást a kormánypártok gyűjtötték, de a Tisza Párt és a Mi Hazánk szorosan a nyomukban van. Érdekesség, hogy a Tisza Párt rendkívül magas hatékonysággal dolgozott: kevesebb mint feleannyi kiadott ívből szinte ugyanannyi érvényes ajánlást hoztak be, mint a Fidesz–KDNP.

  1. Fidesz–KDNP: 55 768 érvényes ajánlás (106 jelölt)
  2. Tisza Párt: 55 436 érvényes ajánlás (106 jelölt)
  3. Mi Hazánk Mozgalom: 54 952 érvényes ajánlás (106 jelölt)
  4. Demokratikus Koalíció: 53 556 érvényes ajánlás (105 jelölt)
  5. Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 39 965 érvényes ajánlás (81 jelölt)

Az NVI dokumentumának érdekessége, hogy a legtöbb ajánlóívet a Mi Hazánk vette fel, 26 624 darabot, a Fidesz-KDNP-nél ez a szám 26 200. De a Jobbik és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 20 ezer felettit igényelt. A Tisza Párt 13 885, a DK 16 679 íven gyűjtötte az aláírásokat.

Miért rezeg a léc a Munkáspártnál?

A statisztika legkritikusabb pontja a Munkáspárt–Szolidaritás szövetség adataiban rejlik. Bár 81 jelöltet jelentettek be, az összesített érvényes ajánlásaik száma mindössze 34 267.

Ha ezt elosztjuk a 81 jelölttel, kiderül, hogy átlagosan csupán 423 érvényes ajánlásuk van fejenként. Mivel az induláshoz körzetenként legalább 500 érvényes aláírás szükséges, ez azt jelenti, hogy a jelöltjeik jelentős része jelenleg a minimumszint alatt áll. Mivel az országos listához legalább 71 sikeres egyéni jelölt kell, a Munkáspártnak szinte semmi tartaléka nem maradt: ha a 81 bejelentett emberük közül csak 11 elbukik az ellenőrzésen, a párt kiesik az országos versenyből.

A Jobbiknál pedig 18 jelöltjük nem gyűjtött elég érvényes ajánlást, a versenyben maradt 69 jelöltjük pedig nem volt elegendő a listához.

A „nullás” pártok és a Tea Párt blöffje

A statisztika rávilágít a választási rendszer kijátszhatóságára és a kisebb pártok esélytelenségére is. Míg a Magyar Horgász Vadász Párt és az Otthon Védelme Ingatlan Párt neve mellett nulla érvényes ajánlás szerepel, addig a Tea Párt Közösség egy egészen más stratégiát választott: ők egyfajta politikai blöffként országos listát jelentettek be, miközben egyetlen egyéni jelöltet sem indítottak. Mivel egyéni jelöltek nélkül jogilag lehetetlen országos listát állítani, a Tea Párt megjelenése a sorsoláson csupán technikai trollkodás, szavazni nem lehet majd rájuk.

Az NVI emlékeztet: a választási irodáknak március 10-ig, keddig kell elvégezniük az összes leadott ív ellenőrzését.

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra

választás

szavazólap

listaállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra

A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra
Lezárult az ajánlóívek leadásának szakasza, a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb statisztikái pedig pontos képet festenek a pártok jelenlegi mozgósítási erejéről. Míg a nagy formációk több tízezer érvényes ajánlást tudtak felmutatni, addig a kisebb szervezeteknél a puszta matematikai túlélés a tét.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a pohár: távozik az OpenAI egyik fontos vezetője

Betelt a pohár: távozik az OpenAI egyik fontos vezetője

Lemondott az OpenAI robotikai csapatának vezetője, miután a vállalat megállapodást kötött az amerikai védelmi minisztériummal. A lépés újabb jele annak, hogy a Pentagonnal kötött egyezség komoly belső és külső feszültségeket generál - közölte a Techcrunch.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok

Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel vows to target Iran's next supreme leader as Kuwait government building hit by drone

Israel vows to target Iran's next supreme leader as Kuwait government building hit by drone

In Tehran, residents have described thick smoke over the city following heavy Israeli strikes on Iranian oil depots.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 08:32
Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél
2026. március 8. 08:11
Brutális baleset az M5-ösön, lezárták a sztrádát
×
×