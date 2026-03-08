A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra

Az adatok alapján kirajzolódik egy világos sorrend az érvényes ajánlások száma szerint, ami egyben a pártok aktivistahálózatának hatékonyságát is tükrözi.

Az aláírásgyűjtési rangsor élmezőnye

A legtöbb érvényes ajánlást a kormánypártok gyűjtötték, de a Tisza Párt és a Mi Hazánk szorosan a nyomukban van. Érdekesség, hogy a Tisza Párt rendkívül magas hatékonysággal dolgozott: kevesebb mint feleannyi kiadott ívből szinte ugyanannyi érvényes ajánlást hoztak be, mint a Fidesz–KDNP.

Fidesz–KDNP: 55 768 érvényes ajánlás (106 jelölt) Tisza Párt: 55 436 érvényes ajánlás (106 jelölt) Mi Hazánk Mozgalom: 54 952 érvényes ajánlás (106 jelölt) Demokratikus Koalíció: 53 556 érvényes ajánlás (105 jelölt) Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 39 965 érvényes ajánlás (81 jelölt)

Az NVI dokumentumának érdekessége, hogy a legtöbb ajánlóívet a Mi Hazánk vette fel, 26 624 darabot, a Fidesz-KDNP-nél ez a szám 26 200. De a Jobbik és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 20 ezer felettit igényelt. A Tisza Párt 13 885, a DK 16 679 íven gyűjtötte az aláírásokat.

Miért rezeg a léc a Munkáspártnál?

A statisztika legkritikusabb pontja a Munkáspárt–Szolidaritás szövetség adataiban rejlik. Bár 81 jelöltet jelentettek be, az összesített érvényes ajánlásaik száma mindössze 34 267.

Ha ezt elosztjuk a 81 jelölttel, kiderül, hogy átlagosan csupán 423 érvényes ajánlásuk van fejenként. Mivel az induláshoz körzetenként legalább 500 érvényes aláírás szükséges, ez azt jelenti, hogy a jelöltjeik jelentős része jelenleg a minimumszint alatt áll. Mivel az országos listához legalább 71 sikeres egyéni jelölt kell, a Munkáspártnak szinte semmi tartaléka nem maradt: ha a 81 bejelentett emberük közül csak 11 elbukik az ellenőrzésen, a párt kiesik az országos versenyből.

A Jobbiknál pedig 18 jelöltjük nem gyűjtött elég érvényes ajánlást, a versenyben maradt 69 jelöltjük pedig nem volt elegendő a listához.

A „nullás” pártok és a Tea Párt blöffje

A statisztika rávilágít a választási rendszer kijátszhatóságára és a kisebb pártok esélytelenségére is. Míg a Magyar Horgász Vadász Párt és az Otthon Védelme Ingatlan Párt neve mellett nulla érvényes ajánlás szerepel, addig a Tea Párt Közösség egy egészen más stratégiát választott: ők egyfajta politikai blöffként országos listát jelentettek be, miközben egyetlen egyéni jelöltet sem indítottak. Mivel egyéni jelöltek nélkül jogilag lehetetlen országos listát állítani, a Tea Párt megjelenése a sorsoláson csupán technikai trollkodás, szavazni nem lehet majd rájuk.

Az NVI emlékeztet: a választási irodáknak március 10-ig, keddig kell elvégezniük az összes leadott ív ellenőrzését.