2026. március 8. vasárnap Zoltán
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary

Örületes sebességgel száguldott be Gyöngyösre egy fekete autó

Infostart

Rekordmértékű gyorshajtást rögzítettek a rendőrök a Heves vármegyei város bevezető szakaszán. Egy sofőr a megengedett sebesség több mint kétszeresével közlekedett, ráadásul az intézkedés során az is kiderült, hogy az autója nem is vehetett volna részt a forgalomban.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset március 4-én délben történt. A mérőműszer 188 km/óra sebességet rögzített azon az útszakaszon, ahol a megengedett maximum 90 km/óra lett volna - írja a heol.hu.

A járőrök a mérést követően megállították a járművet, az ellenőrzés során pedig további mulasztásokra derült fény. A sofőrre kiszabott szankciók az alábbiak szerint alakultak:

A jelentős sebességtúllépés miatt 312 000 forintos csekket kapott. Az intézkedéskor kiderült az is, hogy a gépjárművet korábban hivatalból kivonták a forgalomból, ami további 65 000 forintba került az autósnak.

A szabályszegésekért összesen 8 szabálysértési előéleti pontot jegyeztek be a sofőrnek.

A rendőrség a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti forrás.

