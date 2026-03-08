ARÉNA - PODCASTOK
Izrael az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.
Nyitókép: X / Rula El Halabi

Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Infostart / MTI

Legalább négy ember meghalt és tíz megsebesült egy bejrúti szállodát ért támadásban - jelentette be vasárnap a libanoni egészségügyi minisztérium.

Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.

A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.

Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy "pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban".

A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között - jelentette az ANI helyi hírügynökség.

