Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.
A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.
Israel just struck the Ramada hotel in Beirut. It’s right on the waterfront, overlooking the city’s most famous landmark, Raouche. Looks like another assassination strike, specific rooms damaged.— Heidi Pett (@heidipett) March 7, 2026
Even in the 2024 war central / downtown Beirut was not hit, closest was Basta.… pic.twitter.com/RlRjFPEoCo
Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy "pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban".
Probably for the first time since 1982, Israel strikes Ras Beirut, targeting the Ramada Hotel in the Raouché area.— Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) March 8, 2026
If this is a 1982 replay, the war will end only with Arafat's (Hezbollah's) surrender. Lebanese oligarchs must demand that the militia disband to spare Lebanon. pic.twitter.com/L1cARdLbH4
A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között - jelentette az ANI helyi hírügynökség.