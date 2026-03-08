Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.

A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.

Israel just struck the Ramada hotel in Beirut. It’s right on the waterfront, overlooking the city’s most famous landmark, Raouche. Looks like another assassination strike, specific rooms damaged.



Even in the 2024 war central / downtown Beirut was not hit, closest was Basta.… pic.twitter.com/RlRjFPEoCo