Magasra nőtt bambuszok egy ázsiai erdőben.
Nyitókép: Unsplash

A szénszálnál is jobb, természetes anyagból készülnek a legújabb kínai drónok

Infostart

A fejlesztők száznál is több tesztet végeztek el azzal az új drónnal, aminek egy része bambusz-alapú kompozit anyagból készült, és ami leválthatja a karbonszálas technológiát.

A kínai Beihang Egyetem kutatói nemrég Tiencsinben tesztelték azt a drónt, amelynek szárnyai bambusz alapú kompozit anyagból készültek. A csapat azt állítja, hogy a pilóta nélküli légi jármű több mint 20 százalékkal könnyebb, mint a hasonló szénszálas modellek, és több mint 20 százalékkal alacsonyabb a szerkezeti költsége – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a hvg.hu.

A szerkezet szárnyfesztávolsága 2,5 méter és körülbelül 7 kilogrammot nyom. Képes függőlegesen felszállni, valamint elérheti a 100 kilométer per órás sebességet is, a felszállást követően pedig egy órán keresztül képes a levegőben maradni.

A kutatók szerint a bambusz-alapú technológia felválthatja a szénszálas anyagok használatát a drónok gyártásánál, mert bár előbbi nagy szilárdságú, előállítása magas energiafogyasztást igényel, és nehezen bomlik le.

A bambusz-alapú kompozit körülbelül negyedannyiba kerül, mint a szénszálas anyag, így az árkülönbség lehetővé teszi, hogy egy drón teljes szerkezeti költsége több mint 20 százalékkal csökkenjen.

Csin Taocsun projektvezető szerint a fejlesztéshez alapos tesztelésre és rengeteg finomításra volt szükség, a drónokhoz használt új anyagoknak ugyanis nem csupán szigorú mechanikai követelményeknek kell megfelelniük, hanem számos technikai kihívást is le kell küzdeniük. Ilyen például a formázhatóság és a környezeti alkalmazkodóképesség. Elmondása szerint már több mint 100 tesztet elvégzett a fejlesztőcsapat annak érdekében, hogy bizonyossá váljon: a drón megfelelően működik az újfajta felépítéssel is.

A jövőben Kína a mezőgazdaságban, a logisztikában és a környezetvédelemben alkalmazott drónoknál is használhatja a technológiát. A kutatók pedig már azt vizsgálják, miként lehetne a megoldást felhasználni a műholdak vagy az űrhajók építésében.

Az Enterprising China egy rövid videót is közzétett X-oldalán a bambusz drón tesztrepüléséről:

