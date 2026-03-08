Öböl-háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

A teheráni kormányzó közlése szerint a fővárosban az ellátás ideiglenesen szünetel. Az öt létesítmény megrongálódott, de a tüzet "ellenőrzés alatt tartják" - számolt be az állami televízióban Keramat Vejszkarami, a nemzeti kőolajtermék-forgalmazó vállalat vezetője. Hozzátette, hogy a támadásban négy alkalmazott életét vesztette.

A cégvezető azt is közölte, hogy Irán "elegendő" üzemanyag-tartalékot tart országszerte raktárakban.

? Hello! Here are the latest updates:



1️⃣ Israel launched a major strike on Iran's oil facilities. Apocalyptic footage from the attack surfaced.



2️⃣ Trump stated he sees no signs of Russia aiding Iran.



3️⃣ Saudi Arabia warned Iran: if attacked, Riyadh may allow the U.S. to use… pic.twitter.com/X6y3e8Bmsw — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói szerint az olajraktárakat ért támadások miatt keletkezett tűz füstje éjszaka elborította az iráni főváros égboltját, és még kora reggel is fekete füst borult Teheránra.

