2026. március 8. vasárnap
F-16 vadászbombázó AGM-154-es siklóbombát indít.
Nyitókép: Wikipédia

Öböl-háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok és Izrael éjszaka négy olajraktárat és egy logisztikai központot támadott az iráni fővárosban, Teheránban és környékén - közölte vasárnap egy iráni tisztviselő, aki szerint a támadásokban négy ember meghalt.

A teheráni kormányzó közlése szerint a fővárosban az ellátás ideiglenesen szünetel. Az öt létesítmény megrongálódott, de a tüzet "ellenőrzés alatt tartják" - számolt be az állami televízióban Keramat Vejszkarami, a nemzeti kőolajtermék-forgalmazó vállalat vezetője. Hozzátette, hogy a támadásban négy alkalmazott életét vesztette.

A cégvezető azt is közölte, hogy Irán "elegendő" üzemanyag-tartalékot tart országszerte raktárakban.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói szerint az olajraktárakat ért támadások miatt keletkezett tűz füstje éjszaka elborította az iráni főváros égboltját, és még kora reggel is fekete füst borult Teheránra.

Az üzemanyag-ellátó hálózat károsodása miatt Teheránban az ellátás ideiglenesen szünetel - közölte vasárnap Mohammad Szadegh Motamedian teheráni kormányzó, akit az IRNA hivatalos hírügynökség idézett.

A Fidesz gyűjtötte eddig a legtöbb érvényes aláírást a választásokra

Lezárult az ajánlóívek leadásának szakasza, a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb statisztikái pedig pontos képet festenek a pártok jelenlegi mozgósítási erejéről. Míg a nagy formációk több tízezer érvényes ajánlást tudtak felmutatni, addig a kisebb szervezeteknél a puszta matematikai túlélés a tét.
Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat

Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.

Israel vows to target Iran's next supreme leader as Kuwait government building hit by drone

In Tehran, residents have described thick smoke over the city following heavy Israeli strikes on Iranian oil depots.

2026. március 8. 10:38
Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó
2026. március 8. 10:17
Két mobil buktatta le a világ körüli hálózatot
