Infostart.hu
2026. március 8. vasárnap Zoltán
Nyitókép: Getty Images/

Brutális baleset az M5-ösön, lezárták a sztrádát

Infostart

Balástya térségében teljes szélességével lezárták a pályaszakaszt.

Összeütközött egy kamion és egy vontató jármű az M5-ös autópályán, Szeged felé, Balástya térségében, a 141-es kilométerszelvénynél. A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás meghaladta az 5 km-t. A 140-es km-nél található Kiskunmajsa csomópontnál kiterelik a járműveket.

A rendőrség azt írja, hogy a baleset március 8-án 6 óra 50 perckor történt. Ők azt közölték, hogy a „jobb pályatesten van érvényben a teljes pályás útlezárás”.

Belföld    Brutális baleset az M5-ösön, lezárták a sztrádát

2026. március 8. 08:32
