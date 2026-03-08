ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 8. vasárnap
Az április 12-i országgyûlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolása a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén Budapesten 2026. március 7-én.
Nyitókép: Kovács Márton

Sosem hallott párt is országos listát állított, komoly trollkodás lehet a dologból

Infostart

A rendszerváltás óta a legrövidebb szavazólapra számíthatnak a választópolgárok az április 12-i országgyűlési választáson. Bár a Nemzeti Választási Bizottság szombat esti ülésén hét pártlistát sorsolt ki, a „Tea Párt Közösség” megjelenése csupán egy jogi kiskapu kihasználása: a szervezetnek egyetlen egyéni jelöltje sincs, így biztosan kiesik a rostán.

A választási törvény értelmében országos listát csak az a párt állíthat, amely legalább 71 egyéni választókerületben tud érvényes jelöltet állítani. A Tea Párt Közösség azonban – annak ellenére, hogy 59 nevet tartalmazó országos listát jelentett be – nem indított egyéni jelölteket, így a nyilvántartásba vételüket a következő napokban hivatalból elutasítják - szúrta ki a hvg.hu.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a sorsolás alapján a szavazólapok tervezett sorrendje a következő, de a végleges lista, a fenti ok miatt ennél rövidebb lesz.

  1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) – Indulásuk biztos (76 jogerős jelölt).
  2. Tea Párt Közösség – Várhatóan törlik (0 egyéni jelölt).
  3. Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) – Indulásuk biztos (106 jelölt).
  4. Mi Hazánk Mozgalom – Indulásuk biztos (106 jelölt).
  5. Demokratikus Koalíció (DK) – Indulásuk biztos (103 jelölt).
  6. A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt – Bizonytalan (pontosan 71 jelöltnél járnak, további kiesések a lista végét jelenthetik).
  7. Fidesz–KDNP – Indulásuk biztos (106 jelölt).

Amennyiben a Munkáspárt–Szolidaritás szövetségnek sem sikerül megtartania a minimális 71 jelöltet, úgy mindössze öt pártlista közül választhatnak majd az emberek. A munkáspárt azért is billeg, mert bár 82 jelölt adta le az ajánlásait, de 11-ről azonnal kiderült, hogy nincs elegendő támogatója.

A korábban meghatározó parlamenti erők közül a Jobbik végleg elvérzett az ajánlásgyűjtési szakaszban, miután csak 69 érvényes jelöltet tudtak felmutatni a szükséges 71 helyett. Az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum pedig – felismerve támogatottságuk csökkenését – már korábban lemondott az önálló listaállításról.

A választási szervek az elkövetkező napokban véglegesítik a listákat.

választás

országos lista

tea párt

