Sosem hallott párt is országos listát állított, komoly trollkodás lehet a dologból

A választási törvény értelmében országos listát csak az a párt állíthat, amely legalább 71 egyéni választókerületben tud érvényes jelöltet állítani. A Tea Párt Közösség azonban – annak ellenére, hogy 59 nevet tartalmazó országos listát jelentett be – nem indított egyéni jelölteket, így a nyilvántartásba vételüket a következő napokban hivatalból elutasítják - szúrta ki a hvg.hu.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a sorsolás alapján a szavazólapok tervezett sorrendje a következő, de a végleges lista, a fenti ok miatt ennél rövidebb lesz.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) – Indulásuk biztos (76 jogerős jelölt). Tea Párt Közösség – Várhatóan törlik (0 egyéni jelölt). Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) – Indulásuk biztos (106 jelölt). Mi Hazánk Mozgalom – Indulásuk biztos (106 jelölt). Demokratikus Koalíció (DK) – Indulásuk biztos (103 jelölt). A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt – Bizonytalan (pontosan 71 jelöltnél járnak, további kiesések a lista végét jelenthetik). Fidesz–KDNP – Indulásuk biztos (106 jelölt).

Amennyiben a Munkáspárt–Szolidaritás szövetségnek sem sikerül megtartania a minimális 71 jelöltet, úgy mindössze öt pártlista közül választhatnak majd az emberek. A munkáspárt azért is billeg, mert bár 82 jelölt adta le az ajánlásait, de 11-ről azonnal kiderült, hogy nincs elegendő támogatója.

A korábban meghatározó parlamenti erők közül a Jobbik végleg elvérzett az ajánlásgyűjtési szakaszban, miután csak 69 érvényes jelöltet tudtak felmutatni a szükséges 71 helyett. Az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum pedig – felismerve támogatottságuk csökkenését – már korábban lemondott az önálló listaállításról.

A választási szervek az elkövetkező napokban véglegesítik a listákat.