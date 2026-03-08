ARÉNA - PODCASTOK
Meghalt Borsos Barna, az Újpest 20 éves jégkorongozója
Nyitókép: Facebook / Újpesti Jégkorong Akadémia

Szörnyű csapás érte a magyar jégkorongsportot

Infostart

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa. A fiatal sportoló 20 éves volt.

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál” – írta Facebook-oldalán az Újpesti Jégkorong Akadémia. Hozzátették: „őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik”.

Az Index szerint a fiatal jégkorongozó halálának pontos körülményeiről egyelőre nem tudni biztosat. A TV2 Tények arról számolt be, hogy péntek éjjel

az M3-as autópálya zuglói szakaszán eddig tisztázatlan körülmények között egy autó törte át nagy sebességgel a szalagkorlátot, majd csapódott a zajvédőfalnak.

Az autóban utazók közül az édesapát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, 20 éves fiát azonban nem sikerült megmenteni. A TV 2 híradója úgy tudja, utóbbi vezetett, a további leírás pedig pontosan illik az elhunyt Borsosra.

