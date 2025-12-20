ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 20. szombat
Az amerikai légierő által közreadott képen egy MQ-9-es Reaper típusú amerikai felderítő drón kiképző repülésen a nevadai Creech légitámaszponton 2013. május 13-án. Két Szu-27-es orosz harci gép elfogott és megsemmisített egy Reaper amerikai drónt a Fekete-tenger fölött, nemzetközi légtérben 2023. március 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/U.S. AIR FORCE/Senior Master Sgt. Paul Holcomb HANDOUT

Lecsapott az Iszlám Államra az amerikai haderő

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadereje több tucat, az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó célpont ellen hajtott végre csapásokat Szíriában – közölte Washingtonban Pete Hegseth hadügyminiszter.

A miniszter a közösségi médiában megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a "Sólyomszem Művelet" az Iszlám Állam harcosainak, infrastruktúrájának és fegyvereinek megsemmisítése érdekében indult közvetlen válaszként az iszlamista terrorszervezet december 13-án amerikai katonák életét követelő támadására.

A katonai akció során az amerikai erők mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz köthető célpontot a Szíria középső részén fekvő Palmyra körzetében.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kemény választ ad majd az amerikai állampolgárok halálára.

Külföld

szíria

iszlám állam

amerikai hadsereg

