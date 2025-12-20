Lecsapott az Iszlám Államra az amerikai haderő

A miniszter a közösségi médiában megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a "Sólyomszem Művelet" az Iszlám Állam harcosainak, infrastruktúrájának és fegyvereinek megsemmisítése érdekében indult közvetlen válaszként az iszlamista terrorszervezet december 13-án amerikai katonák életét követelő támadására.

A katonai akció során az amerikai erők mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz köthető célpontot a Szíria középső részén fekvő Palmyra körzetében.

"This is not the beginning of a war - it is a declaration of vengeance."



The US has launched 'large-scale' strikes to 'eliminate' Islamic State fighters in Syria after three US citizens were killed in an attack, US Defence Secretary Pete Hegseth has said.… pic.twitter.com/HByUIEg5BD — Sky News (@SkyNews) December 20, 2025

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kemény választ ad majd az amerikai állampolgárok halálára.