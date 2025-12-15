Sorozatbetörő a részeges mosómedve

Újabb betörésekkel gyanúsítják azt a mosómedvét, amelyet december elején egy alkoholos italokat árusító boltban találtak meg kábultan – írja a 24.hu a BBC híre alapján. Az amerikai Hanoverben, Virginia államban ragadozó állatot a detoxikálóból visszaengedték a természetbe, de ismét a bűn útjára tévedt.

„Feltevésünk szerint ez a harmadik betörése” – mondta egy hanoveri rendőrtiszt, miután csütörtökön

egy karatecsapatnak helyet biztosító városi edzőteremben és egy kisebb vegyesboltban is betörések nyomait észlelték.

Mint Samantha Martin fogalmazott, elképzelhető, hogy másik mosómedve követte el az újabb betöréseket, de a rendőrség első számú gyanúsítottja a már korábban megismert, azóta városszerte „kiütött pandaként” emlegetett mosómedve.

A mosómedvékről tudni lehet, hogy az utóbbi évtizedekben elkezdtek háziasodni, súlyos gazdasági károkat okozhatnak és betegségeket is terjeszthetnek.

