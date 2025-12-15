ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mosómedve (Procyon lotor) a Frankfurttól 60 kilométerre, délnyugatra fekvő Worms állatparkjában 2019. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Sorozatbetörő a részeges mosómedve

Infostart

Már három betöréses bűncselekménnyel gyanúsítják az italboltot kifosztó mosómedvét az amerikai Hanoverben, Virginia államban.

Újabb betörésekkel gyanúsítják azt a mosómedvét, amelyet december elején egy alkoholos italokat árusító boltban találtak meg kábultan – írja a 24.hu a BBC híre alapján. Az amerikai Hanoverben, Virginia államban ragadozó állatot a detoxikálóból visszaengedték a természetbe, de ismét a bűn útjára tévedt.

„Feltevésünk szerint ez a harmadik betörése” – mondta egy hanoveri rendőrtiszt, miután csütörtökön

egy karatecsapatnak helyet biztosító városi edzőteremben és egy kisebb vegyesboltban is betörések nyomait észlelték.

Mint Samantha Martin fogalmazott, elképzelhető, hogy másik mosómedve követte el az újabb betöréseket, de a rendőrség első számú gyanúsítottja a már korábban megismert, azóta városszerte „kiütött pandaként” emlegetett mosómedve.

A mosómedvékről tudni lehet, hogy az utóbbi évtizedekben elkezdtek háziasodni, súlyos gazdasági károkat okozhatnak és betegségeket is terjeszthetnek.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Sorozatbetörő a részeges mosómedve

egyesült államok

bűnözés

virginia

mosómedve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Miközben Ukrajna frontvonalain nap mint nap dörögnek a fegyverek, az ország nyugati részén egy csendesebb, de talán végzetesebb válság bontakozik ki: a népesség lassú elfogyása. Elhagyott szülészeti osztályok, bezárt iskolák, üres falvak miatt felmerül a kérdés: ha egyszer véget ér a háború, ki lesz, aki újjáépíti az országot?
 

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

A devizapiaci üzletkötők úgy fogalmaznak, hogy „a magas kamatozású devizák a lépcsőn mennek fel, és lifttel le”. A forint kapcsán sokáig nem fenyegetett ez, az elmúlt egy évben azonban komoly pozíciók épültek fel, és már látszottak annak jelei, hogy egy-egy hír heves reakciókat tud kiváltani a befektetőkből. Még korai arról beszélni, hogy jelentős forintgyengülés jönne, azonban a carry trade jellegzetessége alapján, ha fordul a hangulat, akkor az nagyot szólhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

Fifteen people were killed and dozens injured in the attack, which targeted a Hanukkah celebration on Bondi Beach.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 05:12
Karácsonyi vásárban tört ki tömegverekedés Amerikában – videó
2025. december 15. 04:45
Terror a strandon Sydney-ben: egy gyerek is meghalt, 16-ra nőtt az áldozatok száma
×
×
×
×