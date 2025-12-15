Karácsonyi vásárban tört ki tömegverekedés Amerikában – videó

Massachusetts államban, egy gazdag szigeten verekedés tört ki egy karácsonyi vásárban – írja a Fox News. Nantucket szigetén egy hete sok százan várták a Mikulás érkezését, amikor lökdösődés tört ki.

A videót az esetről itt lehet megnézni.

Először két idősebb férfi kezdte el rángatni egymást. Aztán úgy tűnt, lecsillapodnak a kedélyek, amikor több fiatalabb férfi is beszállt, egy embert le is rántottak a földre, miközben családtagok megpróbálták szétválasztani őket.

A rendőrség nyomoz, de nem vettek senkit őrizetbe.

(Nyitóképünk illusztráció, Nantucket szigete)

