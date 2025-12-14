Vizet tankolt az M7-es autópálya közelében a sofőr

Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található beninzkútjánál – írja a Totalcar.

A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. A pórul járt sofőr autóját azóta átvizsgálta egy szerviz. Itt megállapították, hogy „nagyrészt víz van a tankban.” Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban.

A szakportál az esettel kapcsolatban megkereste a Shellt, és a következőt válaszolták:

„Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk. Az Ön által említett problémát a tegnapi napon észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket. Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük. A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron. A Shell globális stratégiája szigorú működési előírásokat és fejlett ellenőrző rendszereket foglal magában az incidensek megelőzése és kezelése érdekében. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk az üzemanyag minőségével kapcsolatban, minden esetben haladéktalanul megteszünk minden szükséges intézkedést.”

(Nyitóképünk illusztráció)