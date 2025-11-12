ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.63
usd:
332
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2025. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Vita Brüsszelben: von der Leyen szerint a jelenlegi helyzet nem tartható fenn

Infostart

Olyan uniós költségvetést akarunk, amely biztosítja Európa cselekvőképességét egy gyorsan változó világban, továbbá gyorsabb és ambiciózusabb, egyszerűbb és rugalmasabb, illetve elég erős, hogy megalapozza Európa függetlenségét – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.

Az Európai Parlament új uniós költségvetésről szóló plenáris vitája keretében von der Leyen hangsúlyozta: az elmúlt évek válságai megmutatták, hogy „a rögtönző jelenlegi helyzet nem tartható fenn”. Mint mondta, a javasolt, közel 2000 milliárd eurós keret a valaha benyújtott legnagyobb uniós költségvetési javaslat, amely a helyreállítási alapokhoz kapcsolódó közös hitelfelvétel visszafizetését is megkezdi, miközben új saját forrásokat vezet be.

Von der Leyen kiemelte,

hogy Európának nemcsak többet, hanem jobban is kell befektetnie.

Az Európai Bizottság ezért a költségvetés első pilléreként nemzeti és regionális partnerségi terveket javasol, amelyek „egytelen koherens tervbe” egyesítik a kohéziós, mezőgazdasági, vidékfejlesztési, halászati, szociális és migrációs forrásokat. A tervezet legalább 218 milliárd eurót biztosítana a kevésbé fejlett régióknak, 294 milliárd eurót a gazdák jövedelemtámogatására, valamint 2 milliárd eurót a „halászoknak és a halásznőknek”.

A bizottság elnöke megerősítette, hogy a közös agrárpolitika (KAP) továbbra is „szilárd alapokon áll”, és központi eleme marad az uniós költségvetésnek. Mint mondta, nemcsak a gazdák jövedelemtámogatása marad garantált, hanem a tagállamoknak és a régióknak a vidéki területeket is támogatniuk kell. „Egy új vidéki célkitűzés biztosítja a finanszírozást ezeken a területeken” – tette hozzá. Az új KAP-rendszerben a gazdák jövedelme az inflációhoz igazodik majd.

Von der Leyen az új költségvetés második pilléreként a versenyképességi alapot nevezte meg, amely a jövő gazdaságát meghatározó stratégiai technológiákba fektetne, és szorosan kapcsolódna a Horizont Európa kutatási programhoz. A harmadik pillér, a Globális Európa, 75 százalékos forrásnövelést kapna, hogy támogassa az energiaellátás biztonságát, a nyersanyag-ellátást, a humanitárius segítségnyújtást és az EU bővítési partnereit, köztük Ukrajnát, Moldovát és a Nyugat-Balkánt.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy milliárdok maradjanak felhasználatlanul” – figyelmeztetett von der Leyen, hozzátéve, hogy

a bizottság előrejelzései szerint a jelenlegi költségvetés 340 milliárd eurónyi forrása nem jut el a kedvezményezettekhez 2027 végéig.

Von der Leyen szerint meg kell újítani az uniós források felhasználásának módját, és ez az új javaslat legfőbb célja. Hangsúlyozta, hogy a többéves pénzügyi keret tárgyalásai hosszú és nehéz folyamatot jelentenek majd, amelyben az Európai Bizottság és az uniós parlament szoros együttműködésére, valamint minden tagállam aktív részvételére lesz szükség.

„Nagy semmi”

Győri Enikő a Fidesz EP-képviselő a vitában tett felszólalásában hangsúlyozta: „néhány önjelölt EP-képviselő és bizottság színjátékáról” van szó, akik hangzatos ígéreteket tettek a gazdáknak, de a szabályokat felrúgva tárgyaltak, és végül „a nagy semmit” érték el. Mint mondta, ez az eredménye „a Tisza Pártot és a Demokratikus Koalíciót is magába foglaló nagy koalíció” tevékenységének.

A képviselő kiemelte: a tervezett többéves pénzügyi keret főösszege nem változik, így a gazdák nem jutnak több forráshoz. „A közös agrárpolitika forrásait közel 20 százalékkal csökkentenék, és a hagyományos politikákkal egyetlen közös alapba vonnák össze” – fogalmazott. Szerinte az úgynevezett vidéki célkitűzés nem pótolja a KAP második pillérének elvesztését.

Győri Enikő hozzátette: az új forráselosztásból egyértelműen látszik, hova kerülne a pénz – „Ukrajnába és hiteltörlesztésre” –, miközben a kondicionalitási mechanizmus kiterjesztésével

„még inkább pofára lehet majd osztogatni” a támogatásokat.

A politikus szerint „felrúgják az évtizedek óta jól működő költségvetési eljárás írott és íratlan szabályait”, és csökkenték a tagállami szuverenitást képviselő Európai Tanács szerepét azzal a céllal, hogy a vétó lehetőségét kiiktassák – mindezt az egyhangúságot igénylő szerződésmódosítás nélkül.

„Ez volna az út az Európai Egyesült Államok felé” – figyelmeztetett Győri Enikő, aki felszólította a bizottságot, hogy dolgozzon ki új javaslatot, amely tiszteletben tartja az uniós szerződéseket, a tagállamok jogait, a versenyképességet, valamint a gazdák és a régiók érdekeit.

„Von der Leyen javaslata csak a halásznőknek jó, hogy az ő szavaival éljek” – zárta felszólalását Győri Enikő.

Kezdőlap    Gazdaság    Vita Brüsszelben: von der Leyen szerint a jelenlegi helyzet nem tartható fenn

európai unió

európai bizottság

költségvetés

ursula von der leyen

győri enikő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök
Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones

Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones

Az európai részvénypiacokon látott komolyabb emelkedés után az amerikai tőzsdék vegyes képet mutattak. A Dow Jones mutatója már a legelején kiemelkedett a mezőnyből és végül magabiztos pluszban zárt, melynek következtében újabb történelmi rekordon fejezte be a kereskedést. Először került 48 ezer pont fölé az index. A szerdai kereskedésben a befektetők kockázati étvágyát elsősorban az a várakozás hajtotta, hogy az amerikai Képviselőházban tervezett szavazással véget érhet az USA történetének leghosszabb kormányzati leállása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House accuses Democrats of creating a "fake narrative". It also says the victim is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 22:49
Csúcson az AI-láz – rekordnyereségről számolt be a világelső cég
2025. november 12. 21:15
HOLD-vezérigazgató: nehéz látni, hogy csodálatos felfutás történhetne
×
×
×
×