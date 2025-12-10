Várhatóan sokba fognak kerülni a New York-i katolikus egyháznak a zaklatási ügyek

A 300 áldozatot képviselő ügyvéd, Jeff Anderson közölte: a New York-i római katolikus egyház és a több mint 1300 vádló megegyezett abban, hogy mediáció útján rendezik a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyeket. A New York-i érsekség elleni polgári per jövőre indul, így az érsekség beleegyezett, hogy a következő két hónapban tárgyaljon a peren kívüli egyezségről – írja a Reuters híradása nyomán a 444.

Az egyezség értelmében az 1952 és 2020 között elkövetett jogsértéseket nyilvánosságra hozzák, és a jövőbeli visszaélések megelőzésére is intézkedéseket kell hozni.

A New York-i érsekség elismerte, hogy követtek el hibákat a múltban, és közölte, hogy átfogó megállapodást szeretne elérni, ami a lehető legnagyobb anyagi kártérítést biztosítja a még élő áldozatoknak.

A szükséges 300 millió dollár összegyűjtése érdekében a érsekség csökkentette a létszámát, kiadásait, és eladja ingatlanvagyona egy részét.

Timothy Dolan bíboros nyílt levelében azt írta, „ahogyan már többször elismertük, a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések régen szégyent hoztak egyházunkra. Ismét bocsánatot kérek azok miatt, akik elárulták a beléjük vetett bizalmat azzal, hogy nem adtak biztonságot a fiataloknak.”

Az említett 300 millió dolláros kártérítés az egyik legnagyobb lenne az Egyesült Államok történetében, ahol összességében több milliárd dollár kártérítést fizettek ki az áldozatoknak.