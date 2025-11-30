ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap Andor, András
Kombókép az Indiai-óceán partvidékén pusztító szökõár hordalékáról a Srí Lanka-i Gallében 2004. december 26-án (felsõ kép) és ugyanarról a helyszínrõl a szökõár 20. évfordulóján, 2024. december 8-án. Az indonéziai Aceh tartományban 170 ezer, az Indiai-óceán partvidékén összesen legalább 230 ezer ember vesztette életét 2004. december 26-án, amikor a Richter-skála szerinti 9-es erõsségû tenger alatti földrengés következtében hatalmas szökõár zúdult Dél- és Délkelet-Ázsia, továbbá Kelet-Afrika partvidékére.
Nyitókép: Peter Endig/Chamila Karunarathne

Tragikus a helyzet a csodaszép ázsiai országban

Infostart / MTI

Tovább emelkedett a Ditwah ciklon keltette heves esők és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma Srí Lankán, ahol már legalább 159 halottat és 203 eltűntet tartanak nyilván a hatóságok - jelentette be vasárnap a szigetország katasztrófavédelmi ügynöksége legújabb jelentésében.

A hatóság egy nappal korábban még 123 halottról és 130 eltűnt emberről számolt be.

A katasztrófavédelmi központ vasárnap azt írta, ugyan a ciklon elvonult India irányába, a Srí lankai főváros, Colombo súlyos áradásokkal küzd. "Bár a ciklon elvonult, jelenleg erős esőzések árasztják el a Kelani folyó partján lévő, alacsonyan fekvő területeket".

Anura Kumara Disszanajake államfő szombaton rendkívüli állapotot hirdetett. A hadsereget is bevetették a mentési műveletek támogatására.

Srí Lanka nemzetközi segítséget kért a mintegy 833 ezer árvízkárosult támogatására, akikhez még 122 ezer, ideiglenes menedékhelyeken elszállásolt személy is csatlakozik. Több mint 20 ezer lakóépület dőlt romba. A hatóságok szerint a lakosság mintegy harmada még mindig áram és folyóvíz nélkül van.

Ez a legsúlyosabb természeti katasztrófa az országban 2017 óta, amikor árvizek és földcsuszamlások több mint 200 ember életét követelték.

