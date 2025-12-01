ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő
Árvíz a Srí Lanka-i fõváros, Colombo egyik elõvárosában 2025. november 30-án. A Ditwah ciklon elõidézte árvizek és földcsuszamlások következtében legalább 159 ember életét vesztette, 203 eltûnt.
Nyitókép: MTI/EPA/Csamila Karunarathne

Már ezer közelében az ázsiai áradások halálos áldozatainak száma

Infostart
Több mint 900 ember halt meg az Indonéziában, Thaiföldön és Srí Lankán pusztító áradások miatt.

Miközben 900 fölé emelkedett a Dél-Ázsiában pusztító áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma, több száz embert eltűntként tartanak nyilván.

A természeti katasztrófa Srí Lankát, Indonéziát és Thaiföldöt érinti, ahol a hatóságok igyekeznek eltakarítani a romokat, de az időjárási körülmények és a munkagépek hiánya több helyen akadályozza a mentést – írja a Guardian alapján a 444.hu.

Srí Lankán a Ditwah ciklon okoz áradásokat és földcsuszamlásokat, ott vasárnap emelkedett hirtelen a halálos áldozatok számra 334-re. Sokakat eltűntként tartanak nyilván, a főváros alacsonyan fekvő területei víz alatt állnak. A 2004-es pusztító szökőár után a mostani az elmúlt 20 év legsúlyosabb természeti katasztrófája. Akkor 31 ezer halt meg, és több mint 1 millió ember vált hajléktalanná.

Indonéziában a hatóságok szerint több mint 442 ember halt meg és további 402 tűnt el. Szumátra szigetének egy része elérhetetlen, ott több ezer ember rekedt.

Egy 41 éves ember arról beszélt, a háza és a boltja is megsemmisült az árvíz miatt. Ő és 9 tagú családja egy sátrat állított fel az otthonukból megmaradt fal mellé, mert máshol nem képesek élni.

A közösségi médiában megjelent videók szerint az emberek romos barikádok, elárasztott utak és törött üvegek között próbálnak élelemhez, gyógyszerhez és üzemanyaghoz jutni, néhányan derékig érő vízben gázolnak, hogy eljussanak a megrongálódott kisboltokhoz. Van, ahol fosztogatások is történnek, emiatt a rendőrséget is be kellett vetni. A helyi rendőrségi szóvivő arról beszélt, ez még azelőtt történt, hogy megérkezett volna a segítség, az emberek attól tartottak, hogy éhen fognak halni.

