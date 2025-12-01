Már ezer közelében az ázsiai áradások halálos áldozatainak száma

Miközben 900 fölé emelkedett a Dél-Ázsiában pusztító áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma, több száz embert eltűntként tartanak nyilván.

A természeti katasztrófa Srí Lankát, Indonéziát és Thaiföldöt érinti, ahol a hatóságok igyekeznek eltakarítani a romokat, de az időjárási körülmények és a munkagépek hiánya több helyen akadályozza a mentést – írja a Guardian alapján a 444.hu.

Srí Lankán a Ditwah ciklon okoz áradásokat és földcsuszamlásokat, ott vasárnap emelkedett hirtelen a halálos áldozatok számra 334-re. Sokakat eltűntként tartanak nyilván, a főváros alacsonyan fekvő területei víz alatt állnak. A 2004-es pusztító szökőár után a mostani az elmúlt 20 év legsúlyosabb természeti katasztrófája. Akkor 31 ezer halt meg, és több mint 1 millió ember vált hajléktalanná.

Indonéziában a hatóságok szerint több mint 442 ember halt meg és további 402 tűnt el. Szumátra szigetének egy része elérhetetlen, ott több ezer ember rekedt.

Egy 41 éves ember arról beszélt, a háza és a boltja is megsemmisült az árvíz miatt. Ő és 9 tagú családja egy sátrat állított fel az otthonukból megmaradt fal mellé, mert máshol nem képesek élni.

A közösségi médiában megjelent videók szerint az emberek romos barikádok, elárasztott utak és törött üvegek között próbálnak élelemhez, gyógyszerhez és üzemanyaghoz jutni, néhányan derékig érő vízben gázolnak, hogy eljussanak a megrongálódott kisboltokhoz. Van, ahol fosztogatások is történnek, emiatt a rendőrséget is be kellett vetni. A helyi rendőrségi szóvivő arról beszélt, ez még azelőtt történt, hogy megérkezett volna a segítség, az emberek attól tartottak, hogy éhen fognak halni.