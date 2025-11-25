ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Kiderült, mi okozta a Katalin-báli tragédiát Füleken

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A művelődési ház igazgatója arról tájékoztatta a sajtót, hogy az épület felújítása folyamatosan zajlik, az ablakokat már kicserélték, a korlátokat viszont nem.

Mint arról az Infostart is beszámolt, pénteken meghalt egy 19 éves fiatalember a szlovákiai Fülek művelődési házában tartott Katalin-bálon, miután kiszakadt az egyik ablak korlátja, és kizuhant a második emeletről.

Az Index megkereste Tóth Évát, a Városi Művelődési Központ igazgatóját, aki elmondta, hogy zajlik a büntetőeljárás, a város és a városi művelődési központ munkatársai maximálisan együttműködnek az illetékes hatósággal.

„Az épületen található összes ablakot, így a bálteremben található francia ablakokat is a belső felújítás során a beltereken keresztül cserélték ki. Ez a felújítás nem érintette az épület homlokzatát, így az ablakok előtti korlátokat sem” – nyilatkozta az igazgató, hozzátéve, hogy ugyan az épület 60 éves, beleértve a korlátokat is, és az érvényes biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően rendszeres ellenőrzéseken esnek át.

Tekintettel a folyamatban lévő rendőrségi eljárásra, nem adtak további tájékoztatást.

A művelődési ház külső felújítását tavaszra tervezték, addig szigorúan szabályozzák és ellenőrzik, ki mehet az érintett területre.

