2025. november 23. vasárnap
Tragédia a Katalin-bálon: egy magyar fiú kizuhant az ablakon

A szlovákiai Füleken a városi művelődési központban magánszervezésben megtartott Katalin-bál során kiszakadt a kultúrház egyik korlátja, lezuhant és meghalt egy 19 éves, Zoltán nevű fiatal.

Az egyik fiatal résztvevő előtt kiszakadt a bálterem ablakának korlátja. A tizenkilenc éves környékbeli fiatalember sajnos nem élte túl a zuhanást – számolt be a történtekről a füleki városi hivatal a Facebookon. A Paraméter értesülései szerint az elhunyt Ajnácskőről származik, és Zoltánnak hívják.

Közölték azt is, hogy az ügyben rendőrségi vizsgálat indult., amely során kiderül, kit terhel a felelősség. „A város és a városi művelődési központ illetékes munkatársai minden lehetséges módon közreműködnek a tragédia körülményeinek feltárásában” – szögezik le.

Agócs Attila, Fülek polgármestere a felvidéki magyar lapnak elmondta, hogy

a kultúrház a hatvanas években épült. 2019-ben rendbehozták a belterét saját forrásból, de a korlátokhoz nem nyúltak. Jövő tavasszal kezdődik az épület felújítása,

beleértve a hőszigetelést. Ezzel kapcsolatban múlt héten írtak alá szerződést.

„Tekintettel arra, hogy az épület két emeletén hasonló kialakítású, földig érő ablakokhoz tartozó korlátok találhatók, ezek megközelítése és használata a vizsgálat lezárultáig – nagy valószínűséggel az épület tavaszra tervezett külső felújításának megkezdéséig – szigorúan szabályozva és ellenőrizve lesz” – olvasható a füleki városi hivatal Facebook-oldalán.

