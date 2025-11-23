Drámai bejelentést tett J. F. Kennedy unokája: „haldoklom, egy évem van hátra”

Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája szombaton nyilvánosságra hozta, hogy végstádiumú rákot diagnosztizáltak nála, és orvosa szerint kevesebb mint egy éve maradt hátra – írta az Index a CNN híre alapján.

A 35 éves környezetvédelmi újságíró részletesen leírta, hogy milyen megterhelő kezeléseken és klinikai vizsgálatokon ment keresztül, valamint közölte azt is, hogy a betegség a szülése után derült ki.

A The New Yorkerben megjelent esszéjében a 35 éves Schlossberg azt írta, tavaly akut mieloid leukémiát (a csontvelő vérképző sejtjeit érintő rákos megbetegedés) állapítottak meg nála, egy ritka, Inversion 3 nevű mutációval, amely az AML-esetek kevesebb mint 2 százalékban fordul elő.

Az orvosok nem sokkal azután fedezték fel a betegségét, hogy a nő 2024 májusában életet adott kislányának.

Az írásban részletesen beszámolt a rendkívül megterhelő kezelésekről: több kemoterápiás ciklusról, két csontvelő-transzplantációról és két klinikai vizsgálatban való részvételről. Azt is leírta, hogy szeptemberben az Epstein–Barr vírus egy formáját is diagnosztizálták nála, ami tönkretette a veséit, újra kellett tanulnia járni.

„A legutóbbi klinikai vizsgálat során az orvosom közölte, hogy talán életben tud tartani egy évig”

– írta.

Schlossberg környezetvédelmi újságíró, Caroline Kennedy egykori amerikai nagykövet és Edwin Schlossberg tervező második lánya. Férjével, George Morannal egy hároméves fiuk és egy egyéves lányuk van. Egyik testvére, Jack Schlossberg 2025 novemberében jelentette be, hogy az amerikai képviselőházi helyért indul.

Schlossberg arról is írt, hogy kezelése alatt unokatestvére, Robert F. Kennedy Jr. kinevezést kapott az Egészségügyi és Humánszolgáltatások Minisztériumának élére, miután „függetlenként indult az elnökválasztáson, de leginkább szégyenforrást jelentett számomra és a családom számára” – fogalmazott. Elmondta, hogy a New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center orvosai – ahol kezelték – maguk sem tudták, milyen hatással lesz rájuk, miután a Trump-kormányzat megvonta a szövetségi támogatást a Columbiától. „Hirtelen az az egészségügyi rendszer, amelyre támaszkodtam, feszültnek és bizonytalannak tűnt” – írta. Az egyetem később megállapodást kötött a kormánnyal, és visszakapták a támogatást.