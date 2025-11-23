Célzott csapást mért Izrael a Hezbollah katonai vezetőjére

Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás. „Továbbra is határozottan fel fogunk lépni, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen” – idézi Jiszráel Kac védelmi minisztert a tárca közleménye.

„Aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét” – tette hozzá Kac, és bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt „elszántan folytatni fogják a maximális érdekérvényesítés politikáját Libanonban és mindenhol máshol”, valamint, hogy nem engedik, hogy Izrael visszatérjen a 2023. október 7-e előtti állapotokhoz.

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de „nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.”

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba.

„Nemrég az IDF Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította”

– áll a miniszterelnöki hivatal közleményében.

„A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és az IDF vezérkari főnökének ajánlására” – tették hozzá. „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait” – hangsúlyozták.

Tabatabait a Hezbollah síita milícia kettes számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után.

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint, hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével.

Júliusban evakuálási figyelmeztetések után az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.