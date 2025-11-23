ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A mentõegység tagjai egy izraeli dróntámadásban találatot kapott épületnél Bejrútban 2025. november 23-án, amikor az izraeli erõk közölték, hogy precíziós csapást mértek a Hezbollah libanoni síita szervezet egyik vezetõjének tartózkodási helyére.
Nyitókép: MTI/AP/Bilal Huszein

Célzott csapást mért Izrael a Hezbollah katonai vezetőjére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap - jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal.

Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás. „Továbbra is határozottan fel fogunk lépni, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen” – idézi Jiszráel Kac védelmi minisztert a tárca közleménye.

„Aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét” – tette hozzá Kac, és bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt „elszántan folytatni fogják a maximális érdekérvényesítés politikáját Libanonban és mindenhol máshol”, valamint, hogy nem engedik, hogy Izrael visszatérjen a 2023. október 7-e előtti állapotokhoz.

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de „nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.”

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba.

„Nemrég az IDF Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította”

– áll a miniszterelnöki hivatal közleményében.

„A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és az IDF vezérkari főnökének ajánlására” – tették hozzá. „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait” – hangsúlyozták.

Tabatabait a Hezbollah síita milícia kettes számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után.

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint, hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével.

Júliusban evakuálási figyelmeztetések után az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.

Kezdőlap    Külföld    Célzott csapást mért Izrael a Hezbollah katonai vezetőjére

izrael

libanon

hezbollah

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump keményen üzent Genfbe: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”

Donald Trump keményen üzent Genfbe: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”

Miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételével zajlanak az amerikai–ukrán–európai tárgyalások Genfben az ukrajnai háborúról, Donald Trump amerikai elnök éles hangú üzenetet tett közzé, amelyben hevesen kritizálta az ukrán vezetést és Európát is.
 

Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátorokat

Svájcban egyeztet Kijev és Washington a 28 pontos Trump-tervről

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bizonytalan az eplényi Síaréna nyitása: most jött a hír a helyszínről

Bizonytalan az eplényi Síaréna nyitása: most jött a hír a helyszínről

Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15-20 centiméter friss hó hullott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Ukraine ungrateful as officials meet to convince Kyiv to accept peace proposals

Trump says Ukraine ungrateful as officials meet to convince Kyiv to accept peace proposals

Ukraine's allies have expressed concern that the plan favours Russia, but Zelensky says Kyiv's interests could be included.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 23. 16:28
Donald Trump keményen üzent Genfbe: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”
2025. november 23. 14:30
Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen
×
×
×
×