Libanon harcba száll Izraellel – videó

A libanoni egészségügyi tárca szerint csütörtökön egy alkalmazott meghalt az éjszakai izraeli behatolás során egy dél-libanoni faluban az önkormányzat épülete elleni rajtaütésben. Izrael megerősítette a behatolást, és kijelentette, hogy az a Hezbollah "terrorista infrastruktúrájának megsemmisítésére irányuló tevékenységének" része volt.

A Hezbollah és Izrael közötti háborút 2024 novemberében lezáró fegyverszünet értelmében Izrael kivonta csapatait Libanon déli részéről, de továbbra is öt pontot tart megszállva a libanoni területen, Izrael északi határán.

? An unusual IDF operation last night in the village of Blida in southern Lebanon, a town located about a kilometer from the border opposite Kibbutz Yiftach: An IDF force raided the city and reached the local municipality building. The force entered the building and eliminated… https://t.co/ldvYuIvaC5 pic.twitter.com/gyOaVTrGDt — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 30, 2025

Az Ani libanoni nemzeti hírügynökség beszámolója szerint "egy súlyos és példátlan agresszió során" egy izraeli egység "járművekkel támogatva betört Blida faluba, több mint egy kilométerre a határtól". Az X közösségi oldalon a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalam a történteket "nyílt agressziónak a libanoni állam intézményei és szuverenitása elleni" támadásnak nevezte.

Egy másik határ menti faluban, Adaiszéban, egy izraeli egység felrobbantott egy épületet, amely vallási szertartások helyszínéül szolgált, az Ani hírügynökség szerint.