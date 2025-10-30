ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Golyó nyomok Blida, dél-libanoni település önkormányzatának épületén.
Nyitókép: X / Fatimة Al Bassam

Libanon harcba száll Izraellel – videó

Infostart / MTI

Joseph Aun libanoni elnök utasította a hadsereg parancsnokát, hogy szálljon szembe minden izraeli behatolással az ország déli részén, miután az izraeli erők átlépték a határt és megöltek egy embert Blidában.

A libanoni egészségügyi tárca szerint csütörtökön egy alkalmazott meghalt az éjszakai izraeli behatolás során egy dél-libanoni faluban az önkormányzat épülete elleni rajtaütésben. Izrael megerősítette a behatolást, és kijelentette, hogy az a Hezbollah "terrorista infrastruktúrájának megsemmisítésére irányuló tevékenységének" része volt.

A Hezbollah és Izrael közötti háborút 2024 novemberében lezáró fegyverszünet értelmében Izrael kivonta csapatait Libanon déli részéről, de továbbra is öt pontot tart megszállva a libanoni területen, Izrael északi határán.

Az Ani libanoni nemzeti hírügynökség beszámolója szerint "egy súlyos és példátlan agresszió során" egy izraeli egység "járművekkel támogatva betört Blida faluba, több mint egy kilométerre a határtól". Az X közösségi oldalon a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalam a történteket "nyílt agressziónak a libanoni állam intézményei és szuverenitása elleni" támadásnak nevezte.

Egy másik határ menti faluban, Adaiszéban, egy izraeli egység felrobbantott egy épületet, amely vallási szertartások helyszínéül szolgált, az Ani hírügynökség szerint.

izrael

libanon

hezbollah

