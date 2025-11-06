ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Izraeli katonák távoznak a libanoni határnál lévő állásaikból az észak-izraeli Felső-Galileában az Izrael és a Hezbollah libanoni Irán-barát síita szervezet közötti tűzszüneti megállapodás hatályba lépése után 2024. november 27-én. Az Egyesült Államok és Franciaország közvetítésével létrejött, november 27-én reggel négy órakor hatályba lépett tűzszüneti megállapodás 60 napra szól.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Most Libanonban mért csapásokat az izraeli légierő

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg figyelmeztetések után légicsapásokat mért a Hezbollah dél-libanoni célpontjaira.

Az izraeli hadsereg csütörtöki közlése szerint légicsapásokat mért a Hezbollah libanoni síita milícia feltételezett hadállásaira az arab ország Izraellel határos déli részén, miután figyelmeztette erre az ott élő lakosságot.

Izrael a légicsapásokkal a Hezbollah katonai egységeinek újjászerveződését próbálja megakadályozni Dél-Libanonban. A hadsereg egyebek között a szervezet fegyvereseit vette célba, akik Türosz (Szúr) térségében a "terrorista infrastruktúra" újjáépítésével foglalkoztak, majd három épületet is támadott falvakban.

A hadsereg figyelmeztetése, hogy támadása várható, pánikot keltett a lakosságban libanoni jelentések szerint.

"A saját biztonságuk érdekében haladéktalanul hagyják el ezeket és a szomszédos az épületeket, valamint távolodjanak is el tőlük legalább 500 méterre" - üzente a dél-libanoni lakosoknak Aviháj Edri szóvivő.

A hadsereg a figyelmeztetés után egy órával indította el a támadást, és ebben szintén libanoni források szerint egy ember meghalt, további három pedig megsebesült.

"A Hezbollah fegyveresei tevékenységükkel megsértették az Izrael és Libanon közötti megállapodásokat. A hadsereg folyamatosan azon dolgozik, hogy elhárítson minden olyan fenyegetést, amely Izrael területét éri" - közölte a katonai szóvivő.

A 2024 novemberében megkötött tűzszünet óta az izraeli evakuálási figyelmeztetések ritkának számítanak Libanonban. A legutóbbi ilyen figyelmeztetést szeptember 18-án adták ki, szintén dél-libanoni célpontok elleni támadások előtt.

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

Eltolódik a cseh belpolitika, a nagy kérdés, hogy az új koalíció „zsarolási pozícióban” lévő kis pártjai mennyire tudják majd radikalizálni a pragmatikusabb Andrej Babiš kormányát. A visegrádi négyek együttműködése nem a cseh–magyar viszonyon fog múlni, hiszen ma nagyon erős a magyar–lengyel feszültség – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval" és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában

Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában

Az EU december elején politikai megállapodást szeretne kötni az orosz fosszilis energiahordozókról való 2028-as leválásról, miközben a térség országai infrastruktúra fejlesztésekkel készülnek a váltásra. A bolgár Bulgartransgaz vezetője szerint a Közép- és Délkelet-Európát összekötő Vertikális Gázfolyosó lehet az „egyetlen autópálya” az amerikai LNG régiós eljuttatásához, amely nélkül az orosz földgáz teljes kiváltása nem lesz lehetséges.

Magyarország legnagyobb szaunafaluja épül a Velencei-tónál: hozzuk a nyitás dátumát

Magyarország legnagyobb szaunafaluja épül a Velencei-tónál: hozzuk a nyitás dátumát

Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.

Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Prince William says the climate threat is "fast approaching", as the UN warns it is now "virtually impossible" to keep the 1.5C global limit.

2025. november 6. 18:53
Kiderültek a csodadrón titkai
2025. november 6. 18:30
Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában
