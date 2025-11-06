Most Libanonban mért csapásokat az izraeli légierő

Az izraeli hadsereg csütörtöki közlése szerint légicsapásokat mért a Hezbollah libanoni síita milícia feltételezett hadállásaira az arab ország Izraellel határos déli részén, miután figyelmeztette erre az ott élő lakosságot.

Izrael a légicsapásokkal a Hezbollah katonai egységeinek újjászerveződését próbálja megakadályozni Dél-Libanonban. A hadsereg egyebek között a szervezet fegyvereseit vette célba, akik Türosz (Szúr) térségében a "terrorista infrastruktúra" újjáépítésével foglalkoztak, majd három épületet is támadott falvakban.

A hadsereg figyelmeztetése, hogy támadása várható, pánikot keltett a lakosságban libanoni jelentések szerint.

"A saját biztonságuk érdekében haladéktalanul hagyják el ezeket és a szomszédos az épületeket, valamint távolodjanak is el tőlük legalább 500 méterre" - üzente a dél-libanoni lakosoknak Aviháj Edri szóvivő.

A hadsereg a figyelmeztetés után egy órával indította el a támadást, és ebben szintén libanoni források szerint egy ember meghalt, további három pedig megsebesült.

"A Hezbollah fegyveresei tevékenységükkel megsértették az Izrael és Libanon közötti megállapodásokat. A hadsereg folyamatosan azon dolgozik, hogy elhárítson minden olyan fenyegetést, amely Izrael területét éri" - közölte a katonai szóvivő.

A 2024 novemberében megkötött tűzszünet óta az izraeli evakuálási figyelmeztetések ritkának számítanak Libanonban. A legutóbbi ilyen figyelmeztetést szeptember 18-án adták ki, szintén dél-libanoni célpontok elleni támadások előtt.