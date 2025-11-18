ARÉNA - PODCASTOK
ZAGREB, CROATIA - NOVEMBER 18: Firefighting efforts continue at the skyscraper in Zagreb, the capital of Croatia, where a fire broke out during the night on November 18, 2025. (Photo by Stipe Majic/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Stipe Majic/Anadolu via Getty Images

Lángokba borult Zágráb nevezetessége – videók

Infostart / MTI

Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a teljes oltás akár egész nap is eltarthat.

Tomislav Tomasevic polgármester hajnalban személyesen is felkereste a helyszínt. Közölte: senki sem sérült meg, és a környéken élők sincsenek veszélyben. Mint mondta, a tűz rendkívül összetett, ráadásul a lángokat eredetileg belülről kellett volna megfékezni, de ez túl kockázatosnak bizonyult. "A kár gyakorlatilag teljes" - fogalmazott, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az állam és a többi tulajdonos mielőbb megkezdheti az ikonikus torony újjáépítését.

A helyzet súlyosságáról Sinisa Jembrih, a zágrábi hivatásos tűzoltóság parancsnoka is beszélt a Horvát Rádióban. Elmondása szerint amikor a tűzoltók feljutottak a felső szintekre, kiderült, hogy alattuk is ég az épület - ez pedig rendkívül kockázatos helyzetet teremtett.

A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb - mondta.

A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt. A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított, különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító "open space" kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett. A 67 méter magas, "csokoládétoronynak" becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.

A valaha modern és ambiciózus torony azonban az elmúlt években szinte szellemépületté vált - a nyomtatott média visszaszorulása és a félresikerült privatizációs folyamatok miatt a komplexum hosszú ideje elhanyagolt állapotba került.

