Szignagi, 2025. november 12.Az előző nap lezuhant török katonai teherszállító repülőgép roncsai a grúz-azeri határ közelében lévő Szignagi városban 2025. november 12-én. Az Azerbajdzsánból Törökország felé tartó C-130-as gépen utazó mind a 20 katona életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP/Zurab Cercvadze

Megtalálták a Grúziában lezuhant török gép fekete dobozát és az utasok többségét

Infostart / MTI

A török katonai gép úgy tűnt el a radarról, hogy vészjelzést adott volna le. Az ügy felderítésére létrejött egy nemzetközi nyomozócsoport.

Grúziában a hatóságok szerdán megtalálták az előző nap lezuhant török katonai repülőgépen utazó 20 katona közül 19-nek a holttestét, valamint a C-130-as repülőgép feketedobozát.

Gela Geladze grúz belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy a gépen 20 ember tartózkodott, beleértve a legénység tagjait is. Hozzátette: folyamatos kapcsolatban állnak és együttműködnek a török belügyminiszterrel. Létrehoztak egy nemzetközi nyomozócsoportot, amelyben török kollégák is részt vesznek. Ők egész éjjel a helyszínen voltak és részt vettek a nyomozati tevékenységekben.

A miniszter pontosította, hogy a repülőgép helyi idő szerint mintegy 14 órakor indult el Azerbajdzsánból, átlépte a grúz határt és öt kilométerrel távolabb lezuhant. A grúziai fél információi szerint

a repülőgép néhány perccel azután tűnt el a radarokról, hogy belépett az ország légterébe, anélkül, hogy vészjelzést adott volna.

A katonai szállító repülőgép Szignagi településen zuhant le. Az eset kapcsán a belügyminisztérium büntetőeljárást indított a légi közlekedés biztonsági vagy üzemeltetési szabályainak halált okozó megsértése miatt.

A mentők időközben megtalálták a gép feketedobozát – jelentette az NTV televíziós csatorna. A feketedobozt Törökországba küldik kiértékelésre, ami segíteni fog a baleset kivizsgálásában – közölte a televíziós társaság tudósítója a kutatási munkálatok helyszínéről. Az NTV adatai szerint a helyszínen mintegy 40 török szakértő dolgozik, és katonák is vannak ott.

A repülőgép Törökországba tartott, a Kayseri városában található légibázisra.

