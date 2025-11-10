Különös dolog miatt aggódnak Velencében – videó

A június végén Velencébe vetődött delfint a helyi sajtó nevezte el Mimmónak. A cet gyakori látogatója a város szívében lévő Szent Márk tér környéki vizeknek. Delfinek ritkán tévednek az UNESCO világörökségi listáján szereplő Velence csatornáiba, bár két példányt láttak ott 2021 márciusában, de akkor a koronavírus-járvány miatt jelentősen mérséklődött a forgalom a város vizein.

Mimmo október óta úszkál a Szent Márk-öbölben cirkáló vízitaxik, vízibuszok és gondolák között – mondta el Luca Mizzan, a velencei Természettudományi Múzeum vezetője a tévében. A delfin szokatlan módon evés után is a környéken marad, a hajóforgalom és a tömeg zaja sem zavarja. A szakemberek azonban aggódnak érte, mert félő, hogy megsérül egy motorcsónak propellere miatt, de nem tudják, hogyan késztethetnék rá, hogy elhagyja a forgalmas városi vizeket – tette hozzá.

Le immagini del #delfino che nuota e salta in mezzo ai vaporetti nel bacino di San Marco a #Venezia hanno fatto il giro del mondo pic.twitter.com/OoXHxX49Sn — askanews (@askanews_ita) November 7, 2025

Mizzan szerint nem lehet erre kényszeríteni, de a tél beálltával kevesebb lesz a hal, így a lagúna nem lesz már olyan vonzó Mimmó számára, és ez ráveheti, hogy visszatérjen a nyílt tengerre.

„Ez az állat nyilvánvalóan tudja, mit akar. Abszolút képes lenne arra, hogy kiússzon a tengerre, de még ha kikísérnék is, pár órán belül lehet, hogy visszaúszna” – vélekedett Mizzan.