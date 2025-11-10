ARÉNA - PODCASTOK
Palackorrú delfin. Fotó: Wikipédia
Nyitókép: Fotó: Wikipédia

Különös dolog miatt aggódnak Velencében – videó

Infostart / MTI

Mimmo, a nyár óta a velencei lagúnában úszkáló delfin meghódította a turistákat, de a forgalmas vízi út miatt az állatvédelmi szakemberek aggódnak a biztonságáért – számolt be róla a RAI olasz közszolgálati televízió.

A június végén Velencébe vetődött delfint a helyi sajtó nevezte el Mimmónak. A cet gyakori látogatója a város szívében lévő Szent Márk tér környéki vizeknek. Delfinek ritkán tévednek az UNESCO világörökségi listáján szereplő Velence csatornáiba, bár két példányt láttak ott 2021 márciusában, de akkor a koronavírus-járvány miatt jelentősen mérséklődött a forgalom a város vizein.

Mimmo október óta úszkál a Szent Márk-öbölben cirkáló vízitaxik, vízibuszok és gondolák között – mondta el Luca Mizzan, a velencei Természettudományi Múzeum vezetője a tévében. A delfin szokatlan módon evés után is a környéken marad, a hajóforgalom és a tömeg zaja sem zavarja. A szakemberek azonban aggódnak érte, mert félő, hogy megsérül egy motorcsónak propellere miatt, de nem tudják, hogyan késztethetnék rá, hogy elhagyja a forgalmas városi vizeket – tette hozzá.

Mizzan szerint nem lehet erre kényszeríteni, de a tél beálltával kevesebb lesz a hal, így a lagúna nem lesz már olyan vonzó Mimmó számára, és ez ráveheti, hogy visszatérjen a nyílt tengerre.

„Ez az állat nyilvánvalóan tudja, mit akar. Abszolút képes lenne arra, hogy kiússzon a tengerre, de még ha kikísérnék is, pár órán belül lehet, hogy visszaúszna” – vélekedett Mizzan.

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

