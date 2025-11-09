A politikai korrektség segíti a radikális iszlámot Belgiumban - állítja egy kutató

Maaroufi, aki a szabad, európai értékrendet képviseli a radikális iszlámmal szemben, életveszélyes támadást élt túl a belga főváros egyik lakónegyedében: fiatal férfiak vették körül, benzint locsoltak köré, majd meggyújtották. Az azonnali segítségnek köszönhetően elkerülte a súlyos sérüléseket.

A kutatónő elmondása szerint Brüsszelben az 1980-as évek közösségi élete átalakult: szaúdi pénzből érkező új mecsetek és imámok hatására a hagyományos hitéletből radikális ideológia lett. Maaroufi szerint a fundamentalista szervezetek emberei által beszivárgott hitoktatás révén kezdődött meg ez a folyamat- számolt be a hirado.hu.

Maaroufi, aki szociális munkásként húsz éven át dolgozott a brüsszeli külvárosokban, kijelentette, hogy a dzsihadizmust nem a szegénység szülte, hanem az ideológia, amit vallási köntösben tálaltak.

„Ez nem tudatlanság volt, hanem akaratlagos vakság. A politikai korrektség diktatúrája elnémította azokat, akik figyelmeztettek.”

Maaroufi szerint a hagyományos politikai pártok a szavazatok elvesztésétől félnek, ezért nem lépnek fel kellő erővel. Ezt a radikalizmus mindennapi megnyilvánulásai is alátámasztják, például a tanárokra nehezedő nyomás a hidzsáb engedélyezésére vagy a halal menü követelése a közétkeztetésben.

A kutatónő nyíltan kiállt Izrael mellett a Hamász október 7-i terrortámadásait követően, amivel újabb ellenségeket szerzett. Állítása szerint Belgiumban a zsidók lesznek az elsők, akik a hosszú sorban áldozatául eshetnek a radikális erőszaknak.

Maaroufi szerint a fenyegetések ellenére a veszéllyel szembe kell nézni, ha a kontinens el akarja kerülni a polgárháborús folyamatokat.