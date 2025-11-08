ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elítélték a nőt, aki azt állítja, ő Madeleine McCann

Infostart / MTI

Elítéltek pénteken Angliában egy lengyel nőt, aki hosszabb ideje azt állítja, hogy ő a Portugáliában 18 éve eltűnt Madeleine McCann.

A 23 éves Julia Wandeltet februárban vették őrizetbe a nyugat-angliai Bristol repülőterén, ahová Wroclawból érkezett.

Ugyancsak őrizetbe vettek egy 60 éves walesi nőt, aki Wandeltet várta a repülőtéren, és mindketten azóta is vizsgálati fogságban voltak.

A pénteken befejeződött büntetőperben a fiatal lengyel nőt azzal vádolták, hogy "stresszt és riadalmat keltő módon", több mint két éven át folyamatosan zaklatta Madeleine szüleit. A vele együtt őrizetbe vett, Karen Spragg nevű idősebb nőt bűnrészesség vádjával állították bíróság elé, de őt végül minden vádpont alól felmentették.

A közép-angliai Leicester városának koronabírósága ugyanakkor pénteki végzésében bűnösnek mondta ki Julia Wandeltet a terhére rótt zaklatás vádjában, és fél év szabadságvesztésre ítélte, de a büntetést a vizsgálati fogság beszámításával letöltöttnek nyilvánította, így a lengyel nőnek nem kell börtönbe vonulnia.

Az ítélet ugyanakkor eltiltja Wandeltet és Spragget is attól, hogy újból kapcsolatba lépjenek a McCann családdal.

Julia Wandelt 2023 februárjában vált ismertté, miután a közösségi médiában terjeszteni kezdte, hogy ő Madeleine McCann. Többször is megjelent az eltűnt kislány szüleinek házánál, próbált szóba elegyedni velük és Madeleine immár felnőtt testvéreivel, telefonon is rendszeresen hívogatta a családot - előfordult, hogy egy napon belül hatvanszor is -, mígnem a szülők rendőrségi feljelentést tettek.

Wandeltet ezután vették őrizetbe, amikor idén év elején ismét Angliába utazott.

Őrizetbe vétele után a brit hatóságok DNS-vizsgálatnak vetették alá, amely bizonyította, hogy nincs rokoni kapcsolat közte és a McCann család között. A lengyel nő azonban a tárgyaláson ennek ellenére "legalább 50 százalék esélyűnek" mondta, hogy ő Madeleine McCann.

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek - két kisebb testvérével együtt - a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak.

A szülők bizonyos időközönként felváltva benéztek a szobába, ám amikor Madeleine édesanyja késő este ellenőrizte a gyermekeket, a kislány már nem volt az ágyában.

Az ügyet szinte példátlan nemzetközi figyelem kíséri, különösen azóta, hogy a portugál rendőrség 2007 őszén az orvos szülőket, Gerry és Kate McCannt nyilvánította gyanúsítottá. A nyomozóhatóságok azt feltételezték, hogy a szülők csak megrendezték a gyermekrablást, így próbálva elkendőzni felelősségüket Madeleine halálában, amelyet baleset - például véletlenül túladagolt altatószer - okozhatott.

Kate McCann később azt mondta: a portugál rendőrség rövidebb börtönbüntetést kilátásba helyező vádalku-ajánlattal próbálta őt rávenni a beismerő vallomásra.

A gyanúsítást a portugál ügyészség egy évvel később érdemi bizonyítékok hiányában feloldotta.

Madeleine McCannt, aki az idén lenne 22 éves, eltűnése óta Marokkótól Belgiumon, Svédországon, Kanadán és Dubajon át Ausztráliáig a világ szinte minden pontján látni vélték, de eddig sehol nem akadtak a nyomára.

A német vádhatóságok ugyanakkor 2020-ban bejelentették, hogy véleményük szerint Madeleine McCann valószínűleg már nem él, és meggyilkolásával a német állampolgárságú Christian Brücknert gyanúsítják.

Brückner hét évet töltött börtönben, miután megerőszakolt egy idős amerikai nőt ugyanabban a portugáliai üdülőkörzetben, ahonnan Madeleine McCann eltűnt. Azt azonban folyamatosan tagadja, hogy köze lett volna Madeleine eltűnéséhez, és ebben az ügyben eddig nem is emeltek vádat ellene.

Kezdőlap    Külföld    Elítélték a nőt, aki azt állítja, ő Madeleine McCann

bíróság

ítélet

madeleine mccann

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

The opt-out comes despite the US increasing pressure on allies to sever economic ties with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 08:10
Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el
2025. november 7. 21:29
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban
×
×
×
×