ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
András yorki herceg, II. Erzsébet brit királynõ és Fülöp edinburgh-i herceg harmadik gyermeke a belgiumi Brugge város német megszállás alóli felszabadulásának 75. évfordulóján tartott ünnepségen 2019. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

Többet is veszíthet hercegi címénél a szexuális botrányba keveredett András

Infostart / MTI

A brit uralkodó kérte, hogy szexuális botrányba keveredett öccsétől, Andrástól a hercegi cím után magas katonai rendfokozatát is vonják meg – közölte vasárnap a brit védelmi miniszter.

Mint arról az Infostart is beszámolt, III. Károly király kezdeményezésére a héten már megfosztották Andrást hercegi címétől. A 65 éves egykori yorki herceget azért illette meg a hercegi rang, mert édesanyja a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő volt.

A hercegi cím megvonásának előzményeként az immár magánszemélynek számító Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.

Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre – aki az idén szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben

három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Ezt az ügyet sikerült peren kívüli egyezséggel rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel megszakította a kapcsolatot a volt nagybefektető szexuális bűncselekményeinek napvilágra kerülése után. A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.

Ezután született a XVI. század óta példátlan döntés András hercegi címének megvonásáról.

A volt herceg ugyanakkor jelenleg még birtokolja a királyi haditengerészet altengernagyi rendfokozatát.

John Healey brit védelmi miniszter a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában azonban közölte: III. Károly király jelezte, hogy szeretné, ha Andrástól ezt a rendfokozatot is megvonnák.

Healey úgy fogalmazott, hogy

„az uralkodó kezdeményezése helyénvaló”, és a kormány „dolgozik a király kifejezésre juttatott szándékának teljesítésén”.

András már a botrány korábbi szakaszaiban több más tiszteletbeli katonai titulusáról lemondott, tényleges altengernagyi rendfokozatát azonban megtartotta.

A volt herceg 22 évet szolgált a brit királyi haditengerészet helikopterpilótájaként, és a Falkland-szigetekért Argentínával 1982-ben megvívott, brit győzelemmel végződött véres háborúban igen veszélyes közvetlen hadszíntéri bevetéseken vett részt, amelyekért annak idején általános közmegbecsülésnek örvendett.

András 2015 óta viseli az altengernagyi rendfokozatot.

Kezdőlap    Külföld    Többet is veszíthet hercegi címénél a szexuális botrányba keveredett András

nagy-britannia

jeffrey epstein

andrás herceg

iii. károly

szexuális botrány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

A Magyar Tudományos Akadémia székházában november 5. és 12. között érdekes ismeretterjesztő kiállításokkal, programokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket. Előadást tart többek között Pálosfalvi Tamás történész, Szabó Andrea szociológus, politológus, valamint két szegedi evolúcióbiológus, Pál Csaba és Papp Balázs is.
Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéről Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ebben az évtizedben még nem csinált ilyet a forint - Hamarosan érdekes dolgok történhetnek

Ebben az évtizedben még nem csinált ilyet a forint - Hamarosan érdekes dolgok történhetnek

A hónap első felében látott kilengéseket követően gyorsan visszatért a forint ereje, ennek köszönhetően pedig valami olyan dolog történt a magyar fizetőeszközzel, melyre ebben az évtizedben nem volt még példa. Az év vége azonban több okból kifolyólag is izgalmas lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.    

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two held on suspicion of attempted murder as police say train stabbings likely not terror-related

Two held on suspicion of attempted murder as police say train stabbings likely not terror-related

British Transport Police say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 15:25
Sötétségbe borult a dél-ukrajnai Zaporizzsja megye
2025. november 2. 14:37
Orbán Viktor: jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr
×
×
×
×