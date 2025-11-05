ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.72
usd:
336.54
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zohran Mamdani, az amerikai Demokrata Párt New York-i polgármester-jelöltje beszél a párt eredményváróján, miután megnyerte a polgármester-választást 2025. november 4-én. A voksok szinte teljes összesítése alapján Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

A demokrata színekben induló Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves férfi New York történetének egyik legfiatalabb és egyben első muzulmán vallású vezetője lesz. Donald Trump korábban azt mondta: megvonja a szövetségi forrásokat, ha Mamdani nyer. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az elnök meg is lépheti ezt, de akár a Demokrata Pártot is egy kicsit balra tolhatja.

A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékával lehet New York következő polgármestere. Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el (Mamdani a demokraták előválasztásán győzte le Cuomót, aki ezután függetlenként indult a választáson), míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Mamdani a Demokrata Párt baloldaláról jön, saját magát demokrata szocialistának nevezi, hasonlóképpen, mint Bernie Sanders szenátor. Mint az InfoRádióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora elmondta, New York leendő polgármestere rendkívül radikális programot hirdetett,

többek között ingyenes tömegközlekedést ígért, a nagyvállalatoknak további sarcokat, valamint a város leggazdagabb egy százalékának megadóztatását.

Ahhoz, hogy ezt a programot finanszírozni tudja, állami üzleteket akar létrehozni, be akarja fogyasztani a lakásbérleti díjakat, egy olyan programpontot is bevett a terveibe, hogy 30 dolláros minimális órabért fizetne minden dolgozónak.

A muszlim, ugandai-amerikai kettős állampolgár Mamdani megválasztása Magyarics Tamás szerint beleillik abba az általános tendenciába, hogy a Demokrata Párt – főleg ha New Yorkról, vagy a keleti partról beszélünk –, elég erősen balra tolódott, hiszen Bernie Sanders ebből a régióból jön, ahogy Alexandria Ocasio-Cortez, New York 14. körzetének kongresszusi képviselője is New York-i. Utóbbi politikus és most Mamdani is az előválasztáson mérsékelt demokratát győzött le.

„Ez egyfajta jelzés, hogy a Demokrata Párton belül, legalábbis ebben a körzetben, a radikálisok most már háttérbe szorítják az úgynevezett centistákat, ami a Demokrata Párt lelkéért folyó küzdelemnek egyik elég jelentős állomása lehet” – mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Donald Trump a választás előtt azt mondta, hogy ha Zohran Mamdani nyer, akkor megvonja a szövetségi forrásokat New Yorktól. Magyarics Tamás értékelése szerint az amerikai elnök elvileg valóban megvonhat bizonyos forrásokat, bár New York állam demokrata kormányzója részben ellensúlyozhatja ezt a hiányt.

„Ez feltehetően azért egy politikai kérdés lesz, amivel Trump adott esetben kampányolhat, mert a megválasztott New York-i polgármester valóban nagyon balra áll az amerikai mainstreamtől, és ha

Donald Trump ezt a helyzetet kihasználja arra, hogy a Demokrata Pártot is egy kicsit úgymond rátolja erre a baloldalra, akkor a pártnak nem nagyon javulnak az esélyei a félidős választásoknál.

Persze megvonások lehetnek, a kérdés az, hogy ennek milyen politikai hozadéka lenne. New York abszolút elkötelezetten demokrata, ott a republikánusoknak teljesen mindegy, hogy még népszerűtlenebb lesz-e Donald Trump” – fogalmazott.

New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, ugyancsak a Demokrata Párt jelöltjei győztek. Ez nem számít meglepetésnek, mindkét régió demokrata erősségnek számít az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint. Ugyanakkor

Virginiában rengeteg állami alkalmazott él,

egyrészt az ő szavazatuk nagyon fontos, másrészt a szövetségi bürokráciát is igyekszik meghódítani Donald Trump, de közben például kormányzati leállás is van – ez a két ügy nyilvánvalóan nem segítette a republikánus jelölt helyzetét. Illetve elég jelentős latino közösség is található Virginiában, az ő esetükben pedig az amerikai határvédelmi szervezet sokszor meglehetősen drasztikus fellépése lehetett döntő abban, hogy ők kire adják a szavazatukat – mondta Magyarics Tamás. New Jerseyben hasonlóképpen nyílt az olló a latino szavazatoknál. Tehát e két államban az eredmény nem volt meglepetés, csak az arányok tolódtak el kissé 2024-hez képest – tette hozzá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

new york

egyesült államok

polgármester

Zohran Mamdani

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere
A demokrata színekben induló Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves férfi New York történetének egyik legfiatalabb és egyben első muzulmán vallású vezetője lesz. Donald Trump korábban azt mondta: megvonja a szövetségi forrásokat, ha Mamdani nyer. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az elnök meg is lépheti ezt, de akár a Demokrata Pártot is egy kicsit balra tolhatja.
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

"Adatfrissítés céljából" őrizetbe vettek magyar diákokat Ukrajnában

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

2025-ben 16. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, elismerve ezzel az idei év legkiemelkedőbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 10 tagból álló helyszíni és 40 online szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (150 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről (20 ezer négyzetméter alatt és felett), illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Kiosztottunk egy év digitális épülete-díjat, egy emlékdíjat, az év koncepciója díjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes új rovar terjed Magyarországon, a szokásos rovarriasztók sem védenek ellene

Veszélyes új rovar terjed Magyarországon, a szokásos rovarriasztók sem védenek ellene

Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is&quot;

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 19:58
Kutató: emelni vagy nem emelni a nyugdíjkorhatárt? Ez itt a kérdés
2025. november 5. 19:45
Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin
×
×
×
×