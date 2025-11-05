Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékával lehet New York következő polgármestere. Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el (Mamdani a demokraták előválasztásán győzte le Cuomót, aki ezután függetlenként indult a választáson), míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Mamdani a Demokrata Párt baloldaláról jön, saját magát demokrata szocialistának nevezi, hasonlóképpen, mint Bernie Sanders szenátor. Mint az InfoRádióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora elmondta, New York leendő polgármestere rendkívül radikális programot hirdetett,

többek között ingyenes tömegközlekedést ígért, a nagyvállalatoknak további sarcokat, valamint a város leggazdagabb egy százalékának megadóztatását.

Ahhoz, hogy ezt a programot finanszírozni tudja, állami üzleteket akar létrehozni, be akarja fogyasztani a lakásbérleti díjakat, egy olyan programpontot is bevett a terveibe, hogy 30 dolláros minimális órabért fizetne minden dolgozónak.

A muszlim, ugandai-amerikai kettős állampolgár Mamdani megválasztása Magyarics Tamás szerint beleillik abba az általános tendenciába, hogy a Demokrata Párt – főleg ha New Yorkról, vagy a keleti partról beszélünk –, elég erősen balra tolódott, hiszen Bernie Sanders ebből a régióból jön, ahogy Alexandria Ocasio-Cortez, New York 14. körzetének kongresszusi képviselője is New York-i. Utóbbi politikus és most Mamdani is az előválasztáson mérsékelt demokratát győzött le.

„Ez egyfajta jelzés, hogy a Demokrata Párton belül, legalábbis ebben a körzetben, a radikálisok most már háttérbe szorítják az úgynevezett centistákat, ami a Demokrata Párt lelkéért folyó küzdelemnek egyik elég jelentős állomása lehet” – mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Donald Trump a választás előtt azt mondta, hogy ha Zohran Mamdani nyer, akkor megvonja a szövetségi forrásokat New Yorktól. Magyarics Tamás értékelése szerint az amerikai elnök elvileg valóban megvonhat bizonyos forrásokat, bár New York állam demokrata kormányzója részben ellensúlyozhatja ezt a hiányt.

„Ez feltehetően azért egy politikai kérdés lesz, amivel Trump adott esetben kampányolhat, mert a megválasztott New York-i polgármester valóban nagyon balra áll az amerikai mainstreamtől, és ha

Donald Trump ezt a helyzetet kihasználja arra, hogy a Demokrata Pártot is egy kicsit úgymond rátolja erre a baloldalra, akkor a pártnak nem nagyon javulnak az esélyei a félidős választásoknál.

Persze megvonások lehetnek, a kérdés az, hogy ennek milyen politikai hozadéka lenne. New York abszolút elkötelezetten demokrata, ott a republikánusoknak teljesen mindegy, hogy még népszerűtlenebb lesz-e Donald Trump” – fogalmazott.

New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, ugyancsak a Demokrata Párt jelöltjei győztek. Ez nem számít meglepetésnek, mindkét régió demokrata erősségnek számít az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint. Ugyanakkor

Virginiában rengeteg állami alkalmazott él,

egyrészt az ő szavazatuk nagyon fontos, másrészt a szövetségi bürokráciát is igyekszik meghódítani Donald Trump, de közben például kormányzati leállás is van – ez a két ügy nyilvánvalóan nem segítette a republikánus jelölt helyzetét. Illetve elég jelentős latino közösség is található Virginiában, az ő esetükben pedig az amerikai határvédelmi szervezet sokszor meglehetősen drasztikus fellépése lehetett döntő abban, hogy ők kire adják a szavazatukat – mondta Magyarics Tamás. New Jerseyben hasonlóképpen nyílt az olló a latino szavazatoknál. Tehát e két államban az eredmény nem volt meglepetés, csak az arányok tolódtak el kissé 2024-hez képest – tette hozzá.