Tűz ütött ki egy gumiabroncsraktárban Zágráb közelében

A tűz hatalmas, fekete füstoszlopa kilométerekről látható, a környéken több utat lezártak. A hatóságok légszennyezettségre figyelmeztető riasztást adtak ki, amely Zágrábra is kiterjed.

Bozo Milkovic, a Pneumatik tulajdonosa a sajtónak elmondta: bár senki nem sérült meg súlyosan, az anyagi kár jelentős, eléri a hat-hétmillió eurót. "Az ember egész életében dolgozik és épít valamit, aztán egy pillanat alatt minden eltűnik" - fogalmazott.

A Radio Sveta Nedelja beszámolója szerint a városban jelenleg rossz a levegő minősége: a levegőminőségi index (AQI) 100-as értéket mutat, amely meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott határértéket.

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy zárják be az ablakokat, és lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást.

