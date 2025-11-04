ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.1
usd:
337.69
bux:
108029.49
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tyres are on fire. Burning old tyres on recycling landfill. Black smoke from tires fire. Tyre graveyard at rubber burning plant. Wheel tire recyclers, tyre for reuse. Pile of old wheels in blaze.
Nyitókép: Maksim Safaniuk, Getty Images/iStockphoto

Tűz ütött ki egy gumiabroncsraktárban Zágráb közelében

Infostart / MTI

A Zágráb melletti Sveta Nedelja településen tűz ütött ki, a Pneumatik vállalat gumiabroncsraktárában. Egy munkás megsérült, a lángokat mintegy ötven tűzoltó huszonkét járművel próbálja megfékezni - közölte a helyi sajtó.

A tűz hatalmas, fekete füstoszlopa kilométerekről látható, a környéken több utat lezártak. A hatóságok légszennyezettségre figyelmeztető riasztást adtak ki, amely Zágrábra is kiterjed.

Bozo Milkovic, a Pneumatik tulajdonosa a sajtónak elmondta: bár senki nem sérült meg súlyosan, az anyagi kár jelentős, eléri a hat-hétmillió eurót. "Az ember egész életében dolgozik és épít valamit, aztán egy pillanat alatt minden eltűnik" - fogalmazott.

A Radio Sveta Nedelja beszámolója szerint a városban jelenleg rossz a levegő minősége: a levegőminőségi index (AQI) 100-as értéket mutat, amely meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott határértéket.

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy zárják be az ablakokat, és lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Tűz ütött ki egy gumiabroncsraktárban Zágráb közelében

tűz

zágráb

gumiabroncs

raktár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Titokzatos katonai repülőgépek bukkantak fel a rejtélyes bázison: így keveredik bele a világ egyik leggazdagabb országa a véres háborúba

Titokzatos katonai repülőgépek bukkantak fel a rejtélyes bázison: így keveredik bele a világ egyik leggazdagabb országa a véres háborúba

Az Egyesült Arab Emírségek titkos fegyverszállítmányokat juttat a szudáni RSF paramilitáris erőknek a szomáliai Bosaso repülőterén keresztül, miközben kolumbiai zsoldosokat is bevetnek a konfliktusban - számolt be a Middle East Eye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan nyit a Balaton-part kedvenc téli attrakciója - itt a pontos dátum

Hamarosan nyit a Balaton-part kedvenc téli attrakciója - itt a pontos dátum

November utolsó szombatján, november 29-én újra kinyitja kapuit a fonyódi műjégpálya, amely idén a tavalyinál nagyobb méretű lesz, és a tervek szerint több új elemmel is várja a látogatókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'A loss to the nation': George W Bush remembers Dick Cheney, who has died aged 84

'A loss to the nation': George W Bush remembers Dick Cheney, who has died aged 84

Cheney - the VP under President Bush from 2001 to 2009 - died from complications of pneumonia and cardiac and vascular disease on Monday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 16:29
Szexuális zaklatás miatt kirúgott férfi késelt meg többeket volt munkahelyén Dél-Koreában
2025. november 4. 15:55
Fegyvert ragadott az ijedt anyuka, és hezitálás nélkül lelőtte a laboratóriumi majmot
×
×
×
×