Szinte egymásnak adta a kilincset az Egyesült Államok és Oroszország

Hszi Pekingben, a Nép Nagy Csarnokában fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszerelnököt, egy nappal azután, hogy az orosz kormányfő Hangcsouban tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Li a találkozón kijelentette, hogy Kína kész erősíteni együttműködését Oroszországgal, és megvédeni a két ország közös biztonsági érdekeit.

"A kínai-orosz kapcsolatok a magasabb szintű és minőségű fejlődés irányában haladnak, és a külső környezet viharai ellenére is szilárdan haladtak előre" - mondta Hszi a keddi találkozón.

"A két ország közötti kapcsolatok megőrzése, megszilárdítása és fejlesztése mindkét fél számára stratégiai választás" - hangsúlyozta.

A kínai elnök kiemelte továbbá, hogy az energiaipar, a mezőgazdaság, az űrkutatás, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés területén új növekedési lehetőségek kínálkoznak az együttműködés elmélyítésére - áll a jelentésben.

Misusztyin kijelentette, hogy Moszkva "kész együttműködni Pekinggel a két államfő által elért megállapodások végrehajtásában, valamint a gazdasági, tudományos és technológiai együttműködés elmélyítésében" - idézte az orosz miniszterelnököt a kínai állami televízió.

A jelentés szerint a két kormány kedden közzétett közös közleményében megerősítette, hogy "minden területen erősíteni kívánják az együttműködést, és megfelelő módon reagálnak a külső kihívásokra". Moszkva egyúttal megerősítette elkötelezettségét az "egy Kína" elv mellett, és ismételten kifejezte ellenzését Tajvan függetlenségével szemben.

A látogatás a Kína és Oroszország kormányfői közötti harmincadik rendszeres találkozó keretében zajlik, amely az energetikai, kereskedelmi és technológiai együttműködés erősítésére összpontosít.