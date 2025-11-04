ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.4
usd:
336.29
bux:
107763.9
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mécses és tükörképe egy márványtáblán a Fiumei úti sírkertben mindenszentek ünnepe és halottak napja elõtt, 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Labdarúgás: meccs közben összeesett és ezután elhunyt a 44 éves vezetőedző Szerbiában

Infostart / MTI

Mérkőzés közben összeesett, a kórházba szállítás közben elhunyt Mladen Zizovic, a szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnicki összecsapás első félidejének 22. percében lett rosszul a 44 éves bosnyák szakember, akinek a stadionban megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton azonban elhunyt.

A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Zizovicot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a kispadon.

Kezdőlap    Külföld    Labdarúgás: meccs közben összeesett és ezután elhunyt a 44 éves vezetőedző Szerbiában

labdarúgás

gyász

edző

szerbia

Mladen Zizovic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Az ázsiai tőzsdéken jó volt ma a hangulat, Európában és Amerikában azonban felemás volt a kép, vegyesen mozogtak az irányadó indexek a hét első kereskedési napján. A magyar tőzsdén akadtak izgalmak, hiszen tovább ralizott az elmúlt hetek sztárrészvénye, a Rába. Az USA-ban a mesterséges intelligencia körüli hírek hajtották az emelkedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek

Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek

A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump administration will tap emergency fund to pay partial food stamp benefits

Trump administration will tap emergency fund to pay partial food stamp benefits

The shutdown has deprived more than 40 million Americans of food assistance, known as Snap, since Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 20:51
A parlament tudomásul vette két miniszter lemondását a gyilkosság miatt Szlovéniában
2025. november 3. 20:37
Óriási bírósági tárgyalótermet építettek – a magdeburgi merénylet tárgyalására
×
×
×
×