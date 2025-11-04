Labdarúgás: meccs közben összeesett és ezután elhunyt a 44 éves vezetőedző Szerbiában

A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnicki összecsapás első félidejének 22. percében lett rosszul a 44 éves bosnyák szakember, akinek a stadionban megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton azonban elhunyt.

A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Zizovicot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a kispadon.