„Csoda, hogy élek, de szenvedek” – megszólalt az indiai repülőgép-szerencsétlenség egyetlen túlélője

Az Air India Londonba tartó, Boeing 787 Dreamliner típusú utasszállító repülőgépe június 12-én zuhant le az indiai gudzsaráti Ahmedábád repülőtérnél. A fedélzeten 230 utas és 12 fős személyzet tartózkodott. A balesetet csak egyetlen ember élte túl, aki kisebb sérüléseket szenvedett. Viswashkumar Ramesh a BBC Newsnak adott interjúban elmondta, hogyan élte meg a történteket és miben változtatta meg az életét a nyári baleset. A 39 éves férfi most először tett nyilatkozatot, amióta visszatért az Egyesült Királyságba.

A Blikk összefoglalója szerint az egyetlen túlélő csodának tartja, hogy életben maradt, de nem tud maradéktalanul örülni mindennek, hiszen a testvére is a járaton ült, ő pedig meghalt. Beszámolt arról is, hogy amióta visszatért leicesteri otthonába,

poszttraumás stressz szindrómával küzd, és egyelőre feleségével és négyéves fiával sem tudott még beszélni.

„A bátyámat is elvesztettem, aki a legfőbb támaszom volt. Az elmúlt néhány évben mindig mindenben támogatott” – fogalmazott Viswashkumar Ramesh.

Mint mondta, leginkább egyedül ül otthon, és még mindig a történtek hatása alatt van. Ramesh azt is közölte, túl fájdalmas felidéznie a katasztrófa eseményeit, és az interjú egyes részei közben össze is omlott. A jelenlévő újságíróknak azért megpróbálta körülírni, milyen érzések kavarognak benne. Mint fogalmazott, fizikailag és mentálisan sem érzi jól magát. „Édesanyám az elmúlt négy hónapban rendre felkeresett, az ajtó előtt ül vagy toporog, nem beszél, semmit sem mond. Senki mással nem beszélek. Nem szeretek senki mással beszélgetni. Nem tudok sok mindenről beszélni. Egész éjjel gondolkodom, lelkileg szenvedek. Minden nap fájdalmas az egész családnak” – tette hozzá a férfi.

Azt mondta, súlyos fájdalmat okoz neki a történtek felidézése, miközben naponta többször villannak be neki az átélt borzalmak emlékképei, különösen éjszakánként.

Rameshnek fizikai fájdalmai is vannak: a lábában, a térdében, a hátban és a vállában. A baleset óta nem tud sem dolgozni, sem autót vezetni. A férfi segítője és tanácsadója, Sanjiv Patel közölte: bár Viswashkumar Rameshnél poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizálták, nem kap ezzel kapcsolatban semmiféle segítséget, az Air India pedig nem válaszol a megkereséseikre.

A légitársaság 21 500 font (körülbelül 9,5 millió forint) kártérítést ajánlott fel a férfinak, amit ő el is fogadott, de pártfogója szerint az összeg nagyon kevés ahhoz, hogy Ramesh újrakezdhesse az életét.

A vállalkozás, amit a férfi a bátyjával közösen működtetett Indiában, a baleset után összeomlott. A család szóvivője azt mondta, az elmúlt hónapokban háromszor próbáltak megbeszélést kezdeményezni az Air India képviselőivel, de nem jött létre találkozó a felek között. A BBC-interjút is azért vállalták, mert remélik, hogy ennek hatására a negyedik alkalommal másképp reagálnak majd.