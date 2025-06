Túlélte egy ember az indiai repülőszerencsétlenséget - videó

A brit média cég idézte G.S. Malik városi rendőrkapitányt, aki arról számolt be, hogy az egyik brit állampolgárságú utast sikerült élve kimenteni a roncsok közül. A túlélő a Boeing 787-8 Dreamliner 11A számú ülésén utazott, amikor a tragédia történt.

A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy a túlélő „kórházban van, és ápolják”. A hatóságok által korábban nyilvánosságra hozott utaslista szerint a 11A ülésen ülő utas Vishwash Kumar Ramesh volt, aki brit állampolgár.

NEW: Viswashkumar Ramesh, a British national, is the only known survivor of Air India Flight 171.



He's quoted as saying: "30 seconds after takeoff there was a loud noise and then the plane crashed. It all happened so quickly. When I got up there were bodies all around me" pic.twitter.com/cwq0xPKI7E — BNO News Live (@BNODesk) June 12, 2025

A BBC szerint az indiai újságírók azt állítják, hogy beszéltek Vishwashsal a kórházban. A brit utas megmutatta nekik a beszállókártyáját, amelyen a neve és a 11A ülésszáma szerepel. Állítólag azt mondta: "Harminc másodperccel a felszállás után hangos zaj hallatszott, majd a gép lezuhant. Minden olyan gyorsan történt".

A 38-year-old, who was seated on 11A, is now reportedly the lone survivor of the Air India plane crash. The person has been identified as Ramesh Viswashkumar. According to reports, he jumped out of the emergency exit.#AirIndia #PlaneCrash #Viral #ViralVideo pic.twitter.com/VVve7DtGse — India Today NE (@IndiaTodayNE) June 12, 2025

Úgy tudni, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) szakértőket küld a helyszínre, akik segíteni fognak a baleset kivizsgálásában. Az NTSB az X-en közzétett bejegyzésében azt is közölte, hogy az ENSZ egyik előírásának megfelelően az indiai kormány „minden információt” átad a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek.

Az indiai Ahmedabad repülőterén röviddel a felszállás után lezuhant gép egy amerikai gyártmányú Boeing 787-8 Dreamliner volt.