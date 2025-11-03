ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.29
usd:
336.44
bux:
107486.74
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Wagner csoport zászlaja alatt hajózó orosz őrnaszád a Narva folyón.
Nyitókép: Észt Külügyminisztérium

A Wágner-zsoldosok zászlaja lobogott egy orosz határőrhajón a balti vizeken

Infostart

A korábban már feloszlatott Wagner csoport zászlaja alatt hajózott egy orosz őrnaszád Észország határa mentén.

Furcsa fényképet és videót tett közzé az X-en a tallinni külügyminisztérium. A balti államot Oroszországtól elválasztó Narva folyón tűnt fel az orosz határőség egyik naszádja, amelyen az egykori Wagner csoport halálfejes, fekete zászlaja lobogott.

Ez már csak azért is különös, mert a zsoldos különítményt két éve lényegében felszámolták, tagjai vagy leszereltek, vagy az orosz hadsereg szerződéses katonái lettek. A Wagner alapítója és vezetője, Jevgenyij Prigozsin ugyanis 2023 nyarán fellázadt a moszkvai katonai vezetés ellen és azt követelte, hogy Putyin elnök váltsa le Szergej Sojgu védelmi minisztert, valamint Valerij Geraszimov vezérkari főnököt.

Jevgenyij Prigozsin a Wagner csoport vezetője. Forrás:Twitter/NEXTA
Jevgenyij Prigozsin a Wagner csoport néhai vezetője. Forrás:Twitter/NEXTA

A zsoldosok úgy adtak nyomatékot a követeléseknek, hogy Ukrajnából indulva előbb elfoglalták Rosztov na Donu várost, majd Moszka felé vették az irányt. Útközben többször is összecsaptak az ellenük kivezényelt katonai egységekkel, és még egy helikoptert is sikerült lelőniük. Végül alig száz kilométernyire az orosz fővárostól megálltak, miután a Kreml hajlandóságot mutatott az egyezkedésre.

Valójában azonban csak annyit értek el, hogy Vlagyimir Putyin büntetlenséget ígért nekik és szabadon elvonulhattak Fehéroroszországba. Úgy tűnt, Jevgenyij Prigozsin is megússza a lázadást következmények nélkül. Ám - szinte napra pontosan két hónappal a zendülést követően - gyanús körülmények között meghalt egy repülőszerencsétlenségben a Wagner több, korábbi vezetőjével együtt. Állítólag az orosz hadsereg egyik légvédelmi egysége lőtte le a gépüket - tévedésből.

Azóta a Wagner zsoldosai nem nagyon hallattak magukról. Ezért is különös, hogy éppen egy NATO- tagállam határán jelent meg újból a zászlajuk. "A Wagner ismét Moszkva ellen indult, vagy ezúttal Szentpétervárt akarja bevenni? Nehéz eldönteni" - kommentálta irónikusan a zsoldosok zászlaját lobogtató hajó megjelenését az észt külügyminisztérium. Majd még hozzátették: "Mindenesetre úgy tűnik, hogy az orosz határőrséget már elfoglalták!"

Az észt diplomácia vezetője pedig annyit fűzött a látottakhoz, hogy szerinte ez a Kreml hatalmának megroggyanását jelenti. Margus Tsahkna azt nyilatkozta, hogy az agresszív háború és a Nyugat folyamatos nyomása következtében szétesőben van Putyin rendszere. "Bármit is próbálnak az oroszok a Narva folyón, azt mi figyelemmel kísérjük”- hangsúlyozta.

Kezdőlap    Külföld    A Wágner-zsoldosok zászlaja lobogott egy orosz határőrhajón a balti vizeken

oroszország

észtország

wagner csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Falnak ütközött a forint

Falnak ütközött a forint

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. Délután egyelőre korrekció és lassú forintgyengülés látható a piacokon. A hazai deviza jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Részvényrobbanás a K-pop miatt: a piac teljesen megőrült a hír hallatán

Részvényrobbanás a K-pop miatt: a piac teljesen megőrült a hír hallatán

Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 12:58
Már az állomáson is gyilkolni próbált az angliai ámokfutó – új részletek
2025. november 3. 12:46
Szívszorító tragédia: saját fia holttestét találta meg az autóroncsok között egy tűzoltó
×
×
×
×