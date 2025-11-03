A Wágner-zsoldosok zászlaja lobogott egy orosz határőrhajón a balti vizeken

Furcsa fényképet és videót tett közzé az X-en a tallinni külügyminisztérium. A balti államot Oroszországtól elválasztó Narva folyón tűnt fel az orosz határőség egyik naszádja, amelyen az egykori Wagner csoport halálfejes, fekete zászlaja lobogott.

Ez már csak azért is különös, mert a zsoldos különítményt két éve lényegében felszámolták, tagjai vagy leszereltek, vagy az orosz hadsereg szerződéses katonái lettek. A Wagner alapítója és vezetője, Jevgenyij Prigozsin ugyanis 2023 nyarán fellázadt a moszkvai katonai vezetés ellen és azt követelte, hogy Putyin elnök váltsa le Szergej Sojgu védelmi minisztert, valamint Valerij Geraszimov vezérkari főnököt.

Jevgenyij Prigozsin a Wagner csoport néhai vezetője. Forrás:Twitter/NEXTA

A zsoldosok úgy adtak nyomatékot a követeléseknek, hogy Ukrajnából indulva előbb elfoglalták Rosztov na Donu várost, majd Moszka felé vették az irányt. Útközben többször is összecsaptak az ellenük kivezényelt katonai egységekkel, és még egy helikoptert is sikerült lelőniük. Végül alig száz kilométernyire az orosz fővárostól megálltak, miután a Kreml hajlandóságot mutatott az egyezkedésre.

Valójában azonban csak annyit értek el, hogy Vlagyimir Putyin büntetlenséget ígért nekik és szabadon elvonulhattak Fehéroroszországba. Úgy tűnt, Jevgenyij Prigozsin is megússza a lázadást következmények nélkül. Ám - szinte napra pontosan két hónappal a zendülést követően - gyanús körülmények között meghalt egy repülőszerencsétlenségben a Wagner több, korábbi vezetőjével együtt. Állítólag az orosz hadsereg egyik légvédelmi egysége lőtte le a gépüket - tévedésből.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA ?? | ? #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

Azóta a Wagner zsoldosai nem nagyon hallattak magukról. Ezért is különös, hogy éppen egy NATO- tagállam határán jelent meg újból a zászlajuk. "A Wagner ismét Moszkva ellen indult, vagy ezúttal Szentpétervárt akarja bevenni? Nehéz eldönteni" - kommentálta irónikusan a zsoldosok zászlaját lobogtató hajó megjelenését az észt külügyminisztérium. Majd még hozzátették: "Mindenesetre úgy tűnik, hogy az orosz határőrséget már elfoglalták!"

Az észt diplomácia vezetője pedig annyit fűzött a látottakhoz, hogy szerinte ez a Kreml hatalmának megroggyanását jelenti. Margus Tsahkna azt nyilatkozta, hogy az agresszív háború és a Nyugat folyamatos nyomása következtében szétesőben van Putyin rendszere. "Bármit is próbálnak az oroszok a Narva folyón, azt mi figyelemmel kísérjük”- hangsúlyozta.