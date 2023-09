A Wagner-csoport gépe zuhanhatott le Maliban

A szovjet tervezésű Il-76 Maliban, a Gao repülőtér közelében zuhant le, a magánhadsereg csapatai ott állomásoznak.

A képeken az látható, hogy az Il-76-os fekete füstben lángol, feltehetően felszállás után lezuhant. A fedélzeten tartózkodók sorsa egyelőre nem világos.

Kezdetben ellentmondásos beszámolók születtek arról, hogy Wagner emberei voltak-e a gép fedélzetén.

A VCSK-OGPU hírcsatorna az közölte: „Az előzetes adatok szerint a Wagner zsoldosai lehettek a fedélzeten.”

Mali kormányellenes források azt is állították, hogy az Il-76-ost kapcsolatba hozhatták Wagnerrel.

Ezt a Szürkezóna nevű, a Wagnerhez köthető másik hírcsatorna cáfolta. Utóbbi tagadta, hogy a gép Wagner tulajdonában lett volna, és azt állította: „ezt a bérelt Il-76-os repülőgépet a helyi erők használták különböző célokra, rakomány szállítására.

– Nem voltak a fedélzeten a Wagner-csoport harcosai vagy pilótái.”

Egy másik verzió szerint a gépet az ENSZ békefenntartói használták.

„Ezt a repülőgépet a mali hadsereg ellátására használták El Muna 1. katonai körzetében” – áll az egyik jelentésben.

Nyugat-európai források szerint a lezuhant Il-76-ost egy fehéroroszországi cég üzemeltette, az oroszok szövetségese. A cég neve Ruby Star Airways, székhelye Minszkben található.

?? Il-76 plane crashed in Mali



An Il-76 airplane crashed near the airport of the city of Gao in northeastern Mali.



Immediately after the news surfaced, rumors started to appear that the plane belonged to the Wagner Group.



However, Malian sources denied this information and… pic.twitter.com/WfQ7mLilNT