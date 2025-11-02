ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Dráma az olasz Alpokban, öt emberéletet követelt a lavina

Infostart / MTI

Meghalt öt német hegymászó, miután elsodorta őket egy lavina az olasz Alpokban – közölték a helyi hatóságok vasárnap.

A hegymászók szombaton indultak el, hogy elérjék a Cima Vertana csúcsot Dél-Tirolban, az Ortler-hegységben, Solda falu közelében. A lavina akkor zúdult rájuk, amikor a csúcs felé tartottak.

A hó- és jéglavina két különálló kötélcsapat tagjait sodorta el. Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap. Két másik hegymászó sértetlenül megúszta a történteket.

Az Ortler-hegység, amely az olasz Alpok része és a svájci határ közelében található, népszerű célpont a tapasztalt túrázók és hegymászók körében.

Külföld

alpok

hegymászó

lavina

