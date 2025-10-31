Hatalmas légiflottát akar Ukrajna, három gyártóval is tárgyal

Violodimir Zelenszkij elnök a döntést azzal indokolta, hogy országának mielőbb korszerűsítenie kell a légierejét, az ugyanis jelenleg még többségében a szovjet időkből származó repülőgépeket használ. Igaz, már megindult a modernizálás azzal, hogy több NATO-tagállam is átadott régebbi változatú, de részben felújított F-16-os vadászgépeket, Franciaország pedig Mirage 2000-5F mintájú harci gépeket küldött.

Az ukrán elnök által ismertetett elképzelések szerint három típus jöhet szóba: az amerikai F-16-os mellett a francia Rafale és a svéd SAAB JAS-39 Gripen, méghozzá annak is a legújabb, E szériája. „Egyidejű tárgyalásokat folytatunk Washingtonnal, Párizzsal és Stockholmmal. A célunk az, hogy 250 modern repülőből álló légierőt teremtsünk” – mondta Zelenszkij az RBC-Ukraine internetes újságnak. Még hozzátette: a végső döntést az ukrán pilóták tapasztalatai alapján fogják meghozni, méghozzá úgy, hogy a megújuló légiflotta képes legyen eredményesen szembe szállni az orosz fenyegetésekkel.

SAAB Gripen E. Csak külsőre hasonlít a korábbi verzióhoz, belülről teljesen új repülőgép. Forrás: X / SAAB

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy pillanatnyilag talán a svéd Gripen tűnik a legmegfelelőbb választásnak. Ennek a gépnek a legolcsóbb az üzemeltetése, képes felszállni szükségrepterekről, a pilóták átképzésére elég hat hónap, és bármelyik nyugaton gyártott repülőfedélzeti fegyverrel felszerelhető. Egyúttal közölte, hogy előzetes megállapodást kötött a svéd kormányfővel 150 Gripen vásárlásáról. Az egyezséghez tartozik az is, hogy a gépek egy részét már Ukrajnában szerelnék össze. „Megegyeztünk a svédekkel, hogy szerződést fogunk kötni 150 darab Gripen beszerzéséről” – hangoztatta Volodimir Zelenszkij.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök megerősítette a tervezett egyezség hírét, bár hozzátette, hogy hosszú távú együttműködésről van szó, és az első repülők szállítása csak a következő három évben kezdődhet. A bejelentését a SAAB vezérigazgatója annyiban pontosította, hogy 100-150 Gripen E-ről tárgyalnak, amiket a következő 10-15 évben kaphatna meg az ukrán légierő. Micael Johansson szerint az is felvetődött, hogy a SAAB gyárat építene Ukrajnában, ahol a gépek összeszerelése történne.

„Háborús helyzetben nehéz ilyen döntést hozni, de kétségtelenül az lenne a legjobb, ha legalább a Gripenek végszerelése, berepülése Ukrajnában folyna, és esetleg még bizonyos alkatrészek is ott készülhetnének” – nyilatkozott a SAAB vezére a londoni Financial Timesnak. Johansson még elmondta, ha létrejön az ukránokkal az üzlet, akkor jelentősen fel kell majd pörgetniük a gyártást, amihez a SAAB kész bővíteni a kapacitásait Brazíliában, Kanadában és esetleg Európa valamelyik országában.

A fracia Rafale rengeteg fegyvert képes magával vinni egy bevetésre. Kép: French MoD

Azért még a francia Rafale és az amerikai F-16 is versenyben van a hatalmas megrendelésért. A Defense Blog idézte is Volodimir Zelenszkijt, aki elárulta, hogy intenzív tárgyalások folynak a franciákkal Rafale vadászbombázók beszerzéséről. A Dassault cég négy plusz generációs, több feladatra alkalmas repülője jelenleg Európa legpotensebb harci gépe, amely a francia légierő legfontosabb típusa. Ugyanakkor Horvátország, Szerbia, India, Görögország, Katar, Indonézia és Egyiptom is ezt a gépet választotta. Mindenesetre az előd modellből, a Mirage 2000-5F-ből Ukrajna hamarosan megkapja az újabb szállítmányt, jó néhány légiharc-rakétával együtt.

Az ukrán légierőben pillanatnyilag legnagyobb számban üzemelő nyugati harci gép az amerikai F-16-os. Ennek régebbi, de részben korszerűsített változatából 2024-ben tíz érkezett az orszokkal harcban álló országba. Azóta újabb példányokat is kaptak, de a pontos mennyiséget Kijevben titkolják. Így csak azt lehet tudni, hogy Hollandia 24, Dánia 19, Belgium 30, míg Norvégia legalább 6 darabot ígért, vagyis összesen úgy 80 használt F-16-os kerülhet ukrán tulajdonba.

F-16 teljes fegyverzetben. Mintha egy dárda hegyén ülne a pilóta. Forrás: Wikipédia

Persze az amerikaiakkal most folyó egyeztetésekről sem sok részlet szivárgott ki, így nem tudni, hogy az ukránok vajon a régebbi változatokból akarnának még kérni, vagy inkább a legújabb, F-16V-ből vennének, akárcsak Peru, Szlovákia, Tajvan és Bahrein. Sajtóhírek szerint még az is felvetődött, hogy esetleg a korábbi szériákhoz tartozó F-16-okat hoznák fel a legutolsó változatok szintjére. Persze Kijev azt sem vetette még el, hogy hozzájusson a világ jelenleg legkorszerűbb, hadrendben álló vadászbombázójához, a Lockheed-Martin által gyártott F-35 Lightning II-höz.